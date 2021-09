ABBA está de regreso después de 40 años

El grupo ha creado un espectáculo en vivo de hologramas, usando captura de movimientos y otras técnicas, con la empresa de efectos especiales de George Lucas, Industrial Light & Magic.

Lo califican como "el más raro y espectacular concierto que se haya soñado".

"Vamos a poder sentarnos entre el público y ver nuestras versiones digitales interpretar nuestras canciones", dijo el grupo en el comunicado. "¡Raro y maravilloso!".

El show llevó a la creación del álbum, que tiene las nuevas canciones "I Still Have Faith In You" y "Don´t Shut Me Down". Comenzó con sesiones en 2018, pero se aplazó por la pandemia de coronavirus.

El espectáculo llegará 50 años después de la fundación del grupo, que consistió de dos parejas casadas la mayoría de su existencia, y cuyo nombre es un acrónimo de los nombres de sus miembros: Agnetha Fältskog, de 71 años, Björn Ulvaeus, de 76, Benny Andersson, de 74, y Anni-Frid Lyngstad, de 75.

Su música siguió siendo omnipresente en las décadas desde su separación en parte por el musical de teatro "Mamma Mia!" y las dos películas que lo siguieron.

ABBBA fue ingresado al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2010.

La semana pasada el grupo lanzó un sitio con el título "ABBA Voyage", como preparativo para el anuncio. Los boletos para el espectáculo saldrán a la venta el martes.