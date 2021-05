Abandona planilla a candidato del PRD

El aspirante perredista señaló este martes que quienes se fueron, pero que permanecen en la planilla del PRD, no representaban alguna fuerza política como lo hicieron saber al unirse a la campaña de Armando Martínez Manríquez.

Altamira, Tam.- Luego de que varios integrantes de la planilla del PRD en Altamira desertaran del partido y se unieran públicamente a la campaña política de Morena , el aspirante a la presidencia por el Sol Azteca, Ernesto de la Portilla González, aseguró que no les afecta en nada, toda vez que se trata de personas externas al partido.

“Ellos no son perredistas, sólo estaban aquí porque se les dio la oportunidad. Los que van en planilla tenían dos semanas no iban, porque querían que les pagáramos. Sólo se les daba para la comida y gasolina, pero querían sueldo y eso no era posible. Es algo que ya se veía, que se querían ir”.

Noticia Relacionada Pone INE lupa a las campañas

“Allá les ofrecieron dinero, que les vaya muy bien, todo cambio es para bien, porque nos permite trabajar por un cambio de verdad”, indicó Ernesto de la Portilla.

Ellos andaban viendo en dónde les pagaran un salario por estar en la campaña, la campaña no es para un beneficio propio, expuso.

Y ante lo vertido por el líder de este grupo de desertores, Sergio Nieto, en el sentido a que se pronunció como coordinador territorial, “no es cierto, él no representaba lo que dice. Aquí nuestra estructura está muy grande y tenemos varios coordinadores territoriales”.

Los candidatos de la planilla del PRD que se unen a la coalición Morena-PT son: María Eva Muñiz Collazo suplente primera sindicatura, Sergio Nieto García titular segunda sindicatura, Giovanna Nieto Grimaldo suplente a tercera regiduría, Antonio Reyes Ramírez, titular octava regiduría, Karina Robles Valdez titular catorceava regiduría, Ángeles Coronado suplente octava regiduría, así como la Subdirectora de Atención a Jóvenes Luz Elena Robles Valdés, y las líderes Flora Grimaldo García, Julio César Muñiz Gallegos, Nabor Segura Ponce, además del profesor Alfredo Fondon Martínez.