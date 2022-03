Abandona la Met por nacionalista

La soprano Anna Netrebko se retiró de sus futuros compromisos en la Ópera Metropolitana en lugar de repudiar su apoyo al presidente ruso Vladimir Putin, lo que le costó a la compañía una de sus mejores cantantes y una de sus mayores atracciones de taquilla.

"Es una gran pérdida artística para la Met y para la ópera", dijo el director general de la Met, Peter Gelb, en un comunicado el jueves. "Anna es una de las mejores cantantes en la historia de la Met, pero con la matanza de víctimas inocentes en Ucrania por Putin, no había forma de avanzar".

Gelb había dicho el domingo que la Met no contratará a artistas que apoyen a Putin.

La Met hizo repetidos esfuerzos en los últimos días para intentar convencer a Netrebko de que repudie a Putin, pero no logró persuadirla, dijo una persona familiarizada con los acontecimientos, que habló bajo condición de anonimato porque ese detalle no fue anunciado.

La decisión de la Met siguió al colapso de la carrera internacional del director de orquesta ruso Valery Gergiev, quien ha mantenido una relación estrecha con Putin como director artístico y general del Teatro Mariinsky en San Petersburgo.

La invasión de Ucrania ha dado lugar a una muestra de solidaridad en el mundo de las artes y la cultura con los ucranianos y una reacción violenta contra el gobierno ruso y quienes tienen vínculos con él que no rechazan las acciones de Putin. El efecto dominó también ha llegado al mundo del deporte internacional.

Netrebko, una cantante de 50 años de Krasnodar, recibió el premio Artista del Pueblo de Rusia de manos de Putin en 2008.

En 2014 fue fotografiada sosteniendo una bandera de Novorrusia tras hacer una donación de un millón de rublos (entonces 18.500 dólares) a la ópera de Donetsk, una ciudad ucraniana controlada por separatistas prorrusos.

El martes, Netrebko se retiró de todas sus próximas actuaciones. Su siguiente actuación en la lista era en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona el 3 de abril, seguida de tres conciertos con su esposo, el tenor azerbaiyano Yusif Eyvazov, y un concierto el 13 de abril con la Filarmónica de Berlín.

"Me opongo a esta guerra de agresión sin sentido y pido a Rusia que ponga fin a esta guerra ahora mismo, para salvarnos a todos. Necesitamos paz en este momento", dijo. "Este no es un momento para mí para hacer música y actuar. Por lo tanto, he decidido dar un paso atrás por el momento. Es una decisión extremadamente difícil para mí, pero sé que mi público entenderá y respetará esta decisión".

´Guerra y Paz´

Netrebko debutó en la Met el 14 de febrero de 2002 en "Guerra y paz" de Prokofiev, y rápidamente se convirtió en una de las favoritas de la ópera. Ha aparecido en 192 funciones de la compañía, la más reciente en una gala de Nochevieja que protagonizó el 31 de diciembre de 2019.

Netrebko será reemplazada por la soprano ucraniana Liudmyla Monastyrska en "Turandot" de Puccini para cinco funciones del 30 de abril al 14 de mayo, incluida una que se transmitirá el 7 de mayo a cines de todo el mundo. La Met dijo que Netrebko también será reemplazada como Elisabetta en "Don Carlo" de Verdi durante cinco funciones del 3 al 19 de noviembre.