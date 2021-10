A viajar: Plan por México

Octubre es buen mes para viajar. Si no has salido en mucho tiempo y te estás animando a planear alguna escapada por el País, aquí algunas opciones tomando en cuenta si eres un aventurero, un gastroturista, si tienes una especial atracción por la cultura o si necesitas darte un respiro por algún rincón de la República Mexicana.

EN BUSCA DE AVENTURA

El mejor plan en tiempos de pandemia es programar itinerarios que impliquen pasar lo más que se pueda al aire libre, ya sea que decidas practicar una actividad de aventura y liberes adrenalina o desees respirar aire puro rodeado de la exuberante naturaleza.

Entre los destinos que más destacan en el País por sus experiencias de ecoaventura está la Huasteca Potosina. Ahí se tiene la opción de dar paseos por bellas cascadas, como la de Micos, hacer senderismo, deslizarse por tirolesas o dominar los nervios y mantener el equilibrio en un estrecho puente colgante.

IDEAL PARA UN GASTROTURISTA

Nuestra patria está plagada de sembradíos donde se producen un sinfín de alimentos. Todo un agasajo resulta recorrer coloridos mercados. No faltan desde las fonditas y establecimientos tradicionales hasta restaurantes dirigidos por chefs que han sido reconocidos internacionalmente. Nuestra cocina es Patrimonio Mundial por la UNESCO y cada estado brinda la oportunidad de hacer una rica ruta culinaria. ¿A quién no se le antoja recorrer Oaxaca, Puebla o Michoacán teniendo como hilo conductor la comida? Si llegaras a programar un viaje a Yucatán, no dejes de visitar Izamal

SI TE URGE UN TIEMPO FUERA

El encierro, la rutina, el estrés laboral y todo lo vivido durante la pandemia han propiciado que muchas personas estén presentando un cansancio tanto físico como mental. Para ellos, nada mejor que programar una escapada a un sitio en donde sea posible armonizar mente, cuerpo y espíritu. Afortunadamente, México cuenta con un sinfín de resorts en los que es posible obtener buenas dosis de relajación. En esta ocasión proponemos como alternativa consentirse unos días en Zadún, a Ritz Carlton Reserve. Este resort en Los Cabos, específicamente en San José del Cabo, honra al mar y al desierto.

APASIONADOS POR LA CULTURA

Siempre hay un viajero al que le entusiasma conocer sitios históricos, admirar obras de arte en galerías y museos o seguir las huellas de algún creador literario. Para este perfil, nada mejor que optar por Zacatecas: Capital Americana de la Cultura 2021. Este destino ofrece un festín de arte, arquitectura e historia. Nada como caminar por sus calles para admirar las fachadas de sus construcciones. Visitar la mina El Edén para conocer el legado minero de la zona, admirar las obras artísticas de importantes recintos como el Museo Rafael Coronel, el Museo Pedro Coronel y el Museo Manuel Felguérez. Además, nadie debe irse sin ir al Cerro de la Bufa. Más información en www.zacatecastravel.com

Zandu un paraíso en Los Cabos.

Mina del Edén

Gastronomía mexicana, un deleite.