A rendir sin porras

"El que haya o no público podría tener dos papeles: para algunos podría ser motivante y para otros un factor estresante y en contra. Una de las cosas que se trabajan (en los deportistas) es no centrarse en los otros y centrarse en su desempeño", explicó Diana Vázquez, coordinadora del área de psicología del deporte de la cantera de Pumas.

El trabajo psicológico que se hizo con los atletas tras la postergación de los Juegos Olímpicos fue seguir trabajando motivados". Diana Vázquez, especialista en psicología del deporte

El trabajo psicológico en los atletas consiste en enfocarse en los controles internos que tiene a su alcance.

"Muchas veces el deportista que está enfocado en lo externo, está pensando o atribuye sus resultados a lo externo como el clima, el árbitro, el juez, el público, y parte de lo que hacemos es que se centren en sus objetivos. Es una moneda 50/50, pero parte de lo que hacemos nosotros es que tomen el control", profundizó la especialista.

Los factores que podrían afectar más a los atletas olímpicos serían las restricciones que vivan en la justa nipona, como los pocos días que tendrán para acoplarse a las condiciones.

"El hecho de que no haya público y haya tantas restricciones es algo que podría afectar mucho más, incluso el grupo limitado de personas implica que el equipo multidisciplinario no podrá viajar completo y debes estar centrado esté o no tu psicólogo", advierte la experta en psicología deportiva.

"Un trabajo psicológico lleva bastante tiempo y empieza con el proceso a los Juegos Centroamericanos, no son palabras motivacionales sino entender los procesos psicológicos, es una ciencia que se trabaja en el día a día", dijo Vázquez, quien trabaja con deportistas en el desarrollo y proceso para llegar a los Juegos Olímpicos.

La tolerancia a la frustración es un aspecto que se aborda con los deportistas para crear resiliencia ante situaciones adversas como las que vivirán en los Juegos de Tokio, donde incluso no tendrán cerca el apoyo familiar.