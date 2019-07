¡A lucir en casa!

"He estado entrenado muy fuerte estos dos años y me siento más fuerte y mejor de mi brazo y en el bateo" Diego Díaz, beisbolista

El pelotero reynosense Diego Díaz está listo para representar nuevamente a México. Dos años han pasado de aquella gloriosa aventura mundialista llamada Williamsport y ahora forma parte de la selección Treviño Kelly que participará a partir de este sábado en el Torneo Latinoamericano de beisbol categoría Junior (13-14 Años) que se disputará en esta ciudad.

"Es una nueva experiencia, obviamente no es lo mismo que Williamsport pero vamos a disfrutarla y a dar todo para ganar", comentó Díaz sobre este nuevo reto.

De aquel pequeño y aparentemente frágil beisbolista no queda nada. Diego no solamente ha crecido muchos centímetros en tamaño, también es un jugador más completo y en este torneo se va a notar.

"Gracias a Dios ya no (es el más jugador más pequeño), he estado entrenado muy fuerte estos dos años y me siento más fuerte y mejor de mi brazo y en el bateo", afirma entre risas ya que antes era el bebé del equipo.

El Torneo Latinoamericano le permitirá enfrentarse a otros países, algo que ya extrañaba.

"Es muy bonito jugar contra otros países, conocer otras culturas, otra gente, nosotros vamos a tratar de ganarles a todos pero siempre con mucho respeto", afirmó el chamaco de 14 años que portará la casaca número 10.

Después de Williamsport, Diego no ha ido a otra Serie Mundial, por eso está motivado y concentrado al igual que sus compañeros. Son favoritos al estar en casa y por eso esperan contar con el apoyo de la afición de Reynosa.

"Todos queremos ir al Mundial de Taylor. Ahora estamos en casa y la gente puede ir a vernos, tienen la gran oportunidad de ir al parque, en Williamsport solamente nos veían por televisión, eso nos pone más contentos y con más ganas de ganar", indicó.

"Que vayan a vernos el sábado al Parque López Mateos a las 19:00 horas, bueno que vayan a todos los juegos, gracias por todo el apoyo que nos dieron antes y esperamos que sea igual en este torneo", agregó.

El pelotero de las gafas sigue jugando la segunda base y también las paradas cortas. Es fiel seguidor de los Astros de Houston y su ídolo siempre será el venezolano José Altuve. El sueño de ser profesional no ha salido de su mente pero por el momento los estudios son primero.