"A los políticos no les interesan los desaparecidos": hermanos LeBaron

Tampico, Tam.- Porque el número de desaparecidos en México es significativo y en su mayoría no se han localizado, es importante presionar a las autoridades para que se intensifiquen las búsquedas.

Lo anterior lo dijeron los hermanos Adrián y Bryan LeBaron al arribar al Aeropuerto Internacional de Tampico, "Francisco Javier Mina" de donde se trasladarían a los municipios de González y El Mante para sumarse a colectivos de búsqueda.

"Lo que tengo más claro que nunca es que el gobierno ningún político va hacer nada para ayudar a las víctimas si nosotros no los presionamos y si no hay presión internacional, sólo les importa su puesto y su dinero. Si nosotros no exigimos este cambio no va a cambiar, la responsabilidad cae sobre nosotros", dijo Bryan.

Dijeron que están en Tamaulipas a invitación expresa de los colectivos de búsqueda y se interesaron por acompañarlos, "porque tenemos tíos, primos, hermanos desaparecidos, haz de cuenta que esto es casi sanar mi corazón el yo hacer esto por alguien más".

Precisaron que unirse a las búsquedas de desaparecidos es peligroso, "porque uno pone la vida en riesgo; y si me matan, o me secuestran o me desaparecen. Imagínate el daño que yo le daría a mi familia".

Adrián al hablar de su hija Rohnita y sus cuatro nietos quienes fueron emboscados y masacrados presuntamente por el crimen organizado el 4 de noviembre en una brecha de la Sierra Madre Occidental en Sonora, dijo que él tuvo la fortuna de recoger fragmentos y cenizas, "a mi hija la matan junto a sus cuatro hijos y los calcinan, pero todavía recogimos huesitos, chicharroncitos, digo yo, ceniza, y los pudimos enterrar, pero ahora imagínese el desaparecido, está en lo abstracto, en el limbo".