A la caza de J Balvin

"Yo no soy una perra, yo soy la loba", le advierte entre bailes y música Lyn May a J Balvin, en respuesta a la canción "Perra" de Balvin, y por cuyo video el colombiano tuvo que disculparse recientemente.

"La vida disfruto y yo me doy gusto, al que me gusta yo lo ejecuto. Yo me lo como mmm... Yo lo disfruto mmm...J Balvin quién eres, que insultas mujeres, de dónde naciste, respeta mujeres...", canta la vedette de ascendencia china al lado de René Ortiz y OG El Movimiento, en un videoclip del que da un adelanto en sus redes sociales, tras la indignación que le causó la canción de Balvin.