A favor del género neutro

Demi Lovato reveló que se identifica como una persona no binaria y que está cambiando sus pronombres, y dijo a sus fans que tomó la decisión luego de hacer un “trabajo autorreflexivo”.

“Hoy es un día en el que estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes. Me enorgullece hacerles saber que me identifico como no binario”, anunció Lovato en Twitter y en un video adjunto, agregando que “oficialmente cambiaré mis pronombres a they/them (elles) en el futuro”.