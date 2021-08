¿A dónde va la fortuna de Yalitza Aparicio?

"Cuando escucho eso, digo dónde está esa cuenta. La mayoría de las actividades que realizo como que se van a fundaciones o ayudan en otras cosas, entonces no creo haber llegado ya a eso", respondió ante la pregunta de si su fortuna asciende a 3 millones de dólares como ha trascendido.

La oaxaqueña se sinceró en su canal de YouTube, donde aceptó la dinámica sobre mitos que se dicen de ella en internet, entre ellos si protagonizaría la nueva cinta de Pocahontas, de la cual aseguró nadie le ha hecho propuesta alguna.

Entre risas aceptó que no sabe nadar muy bien, pero ya no se ahoga; catalogó de falso que contrate dobles para huir de la prensa y negó tener una casa de millones de pesos o una auto deportivo como también se ha dicho.

"Yo terminé mi carrera en licenciada en educación preescolar, justo termino en agosto y en septiembre comienzo con el proyecto de Roma, durante el proceso en que la estaban editando, yo regreso y comencé a trabajar en un preescolar particular porque era mas fácil ingresar y solo estaba cubriendo un interinato de una maestra que estaba embarazada.

"Dicen que soy muy tímida, la conclusión es que soy muy complicada para tomarle confianza a alguien", indicó en el video de poco más de siete minutos.

También habló sobre lo que piensa de las críticas y cómo éstas le afectan a su familia.

"Mi papá sí se preocupó, todos se preocuparon porque veían todas estas críticas, y me decían yo no sé como tú estas ahí sonriendo y muy fuerte si realmente son cosas que pegan y duelen que te estén criticando así.

"Y yo les daba una explicación de que sí afectan, pero el fondo es para que estas cosas ya no sucedan, para que quien venga tenga más fácil este camino y no tenga que pasar por todo eso y si yo lo puedo hacer, soy feliz en esa parte, simplemente es algo que siento.

Aparicio aseguró que ya se ha acostumbrado a las noticias falsas y que lejos de enojarle, las toma con humor.

"Todavía cuando salió la noticia de la última película que hice con Luis Mandoki, (mi papá) me dijo yo todavía tenia la esperanza de que regresaras, nunca me lo había dicho, nunca había sido así tan directo, me senté con él y le explique que como en todos lados siempre va a haber gente buena y gente mala y que teníamos que tomar decisiones y comentarios que nos lleven a salir adelante, yo creo que ya lo aceptó", dijo.