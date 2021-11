A corazón abierto en serie documental

Will Smith abrirá por completo su corazón en la serie documental, Best Shape of My Life, donde además de bajar de peso, se enfrentará a varios demonios internos, como a las tendencias suicidas que tuvo en el pasado y su relación con los trastornos mentales.

En una escena, el también productor de 53 años, habla sobre su pasado con amigos y familiares, incluida su esposa, Jada Pinkett Smith, y sus hijos, Jaden, de 23 años, y Willow, de 21.