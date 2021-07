A 70 años de Alicia en el País de las Maravillas

Hace 70 años, un 26 de julio, Disney estrenaba una de sus películas más arriesgadas y adultas, Alicia en el País de las Maravillas , la cual se alejaba de la narrativa clásica de cuento de hadas para niños y se metía de lleno en la psicodelia de la época, con referencia a las drogas, la depresión, la soledad, el abandono y el autoestima. Recuerda este clásico animado con nosotros, así como otras versiones del mismo relato que quizás no conocías.

Fue en 1865 cuando las primeras copias de Alicia en el País de las Maravillas, escrita por el matemático Charles Lutwidge Dodgson (bajo el sinónimo de Lewis Carroll), salieron a la luz con una historia que se ha convertido en una de las más memorables del mundo.

La trama de la historia parece sencilla: una niña llamada Alicia queda cautivada por un conejo blanco y lo persigue hasta su madriguera, en la cual cae para luego descubrir la entrada a un mundo de fantasía.

Esta historia no existiría sin la existencia de Alice Liddell, la hermana menor de un trío de muchachas a las que el novelista conoció en un paseo en barco por el río Támesis, enjulio de 1862.

Según contó el escritor en su diario, el viaje fue tan aburrido para las hermanas que éstas le insistieron que les contara una historia; así ideó "Las Aventuras Subterráneas de Alicia", el preámbulo a su novela.

El también profesor decidió transcribir aquellos relatos, sobretodo porque la pequeña Alice le insistió en que lo hiciera. Cuatro meses después, el hombre tomó su pluma y le dio forma a su País de las Maravillas, que culminó en febrero del año siguiente.

Tras tener el texto alistado, Dodgson se dedicó a realizar sus ilustraciones, y en la versión que trabajó a mano añadió todo un retrato de Alice para completar el manuscrito, el cual la pequeña recibió como obsequio en noviembre de 1863.

SUS ESTRELLAS PRINCIPALES

Es casi imposible que hoy exista gente que no conozca esta historia, sobretodo gracias a los filmes animado y live-action de Disney. Mencionamos aquí brevemente a los personajes principales de su trama.

Alicia: la protagonista de la historia. Una niña curiosa quien muestra su creatividad mientras va descubriendo los claroscuros del País de las Maravillas.

El Conejo Blanco: el aliciente de Alicia para adentrarse al País de las Maravillas. Un conejo nervioso y casado con el tiempo quien forma parte de la corte de la Reina Roja.

La Reina Roja: la aparente regente del País de las Maravillas. De carácter explosivo y caprichoso, disfruta castigando a la gente sentenciándola a muerte por decapitación.

El Sombrerero Loco y La Libre: una dupla que disfruta de los acertijos y de un buen té, y que en lugar de ayudar a Alicia en su camino a casa le causan confusión.

El Gato de Cheshire: un enigmático animal capaz de aparecerse y desaparecer a voluntad, el cual le causa conflictos a Alicia ante la Reina Roja.

EL CLÁSICO DE DISNEY

El 28 de julio de 1951 llegó a los cines la adaptación animada de Disney de esta historia, la cual corrió bajo la dirección de Clyde Geronimi, Wilfred Jackson y Hamilton Luske.

La película en sí es la adaptación de Alicia en el País de las Maravillas y de su secuela, Alicia a Través del Espejo, la cual no es tan conocida como la primera parte y de la que sólo se tomaron algunos rasgos para reforzar la historia original.

Las novelas de Lewis Carroll fueron desde siempre muy queridas por Walt Disney, quien a sus inicios intentó abrirse camino con historietas basadas en estos textos y hasta con historias cortas que mezclaban animación y personajes reales, con Virginia Davis como protagonista.

Los años pasaron y Disney emprendió nuevos proyectos, pero nunca se olvidó de Alicia, y tras fundar junto a su hermano mayor Roy los estudios Disney y alcanzar el éxito con Blancanieves y los Siete Enanos, decidió registrar su versión del País de las Maravillas.

La llegada de la Segunda Guerra Mundial y los aparentes fracasos de Pinocho, Fantasía y Bambi hicieron que el creativo aplazara el proyecto, hasta retomarlo en 1945, con la idea de hacer un filme que mezclara animación y acción real, el cual no despegó.

Fue en 1946 cuando por fin empezó a trabajarse una versión totalmente animada de Alicia., con dibujos inspirados en las versiones de John Tenniel, quien realizó los grabados que se incluyeron en la novela.

LA VERSIÓN DE TIM BURTON

Hace 11 años tuvo su estreno el live -action de Disney basado en las novelas de Carroll, el cual estuvo a cargo del cineasta Tim Burton y contó entre su elenco con los actores Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham-Carter y Anne Hathaway.

Esta versión funge como una especie de secuela a los eventos de la versión animada, ya que presenta a una Alicia de 19 años que es acosada en sueños por los eventos que vivió de niña en el País de las Maravillas.

Mientras regresa a ese mundo de fantasía, Alicia reflexiona sobre la mujer en la que se ha convertido, su miedo al futuro y a ser fiel a sí misma en su Inglaterra natal. Para ello, se enriquece de las enseñanzas de personajes como el Sombrerero Loco y la Reina Blanca. Una secuela de este live-action llegó en 2016.

LAS ALICIAS 'OSCURAS'

La novela de Carroll ha tenido más de 100 adaptaciones al cine, televisión, teatro, cómics y videojuegos, y no todas han seguido al pie de la letra la historia original. Las versiones que aquí presentamos, además de ser de culto entre los fans de Alicia, muestran versiones retorcidas del País de las Maravillas.

AMERICAN MCGEE'S ALICE (2000)

Este videojuego causó impresión entre los amantes de la historia de Carroll y el terror, ya que muestra una versión muy oscura del País de las Maravillas, de sus habitantes y de la propia Alicia.

En la trama, la protagonista es una joven traumatizada por el fallecimiento de sus padres a causa de un incendio, lo que la llevó a ser internada en una clínica psiquiátrica en la que la sometieron a pruebas crueles; para poder escapar de su realidad, ella se interna en el País de las Maravillas.

Entre los amantes de los videojuegos, la secuela de este proyecto es mucho más popular, ya que tuvo un alcance mayor al llegar a las consolas de Xbox y Playstation.

ALICE (2009)

SyFy produjo su propia miniserie de dos episodios inspirada en las novelas de Carroll. con un twist característico de sus programas de horror y ciencia ficción. Nos muestra una reinvención del País de las Maravillas con toques modernos (como naves voladoras, edificaciones contemporáneas y más).

Alicia aquí es una joven adulta quien se adentra por accidente al País de las Maravillas tras perseguir a un Conejo Blanco humanizado y atravesar un portal creado con un espejo. Ella descubrirá que ese mundo de fantasía es tan peligroso como los barrios bajos del mundo real.

Dos de los personajes más importantes de la trama original, el Dodo y la Reina de Corazones, son encarnados aquí por estrellas de alto perfil: Tim Curry y Kathy Bates.

MALICE IN WONDERLAND (2009)

Este País de las Maravillas está mucho más cerca de Alicia de lo que ella creía, ya que en realidad se trata de un peligroso submundo creado por mafiosos, ladrones y proxenetas, al cual la protagonista (Maggie Grace), una joven estudiante de leyes con problemas de amnesia, se adentra por accidente.

Los clásicos personajes se encuentran personificados con alteraciones: el Conejo Blanco es una especie de repartidor que atropella a Alicia al momento de conocerla; el Gato de Cheshire es un proxeneta, y el Sombrerero Loco es una especie de cabaretera demente que quiere controlar a la heroína.

Esta versión no causó un gran impacto entre el público, aunque da una propuesta más realista de lo que los escritos de Carroll podrían convertirse en el bajo mundo cotidiano.

ONCE UPON A TIME IN WONDERLAND (2013)

Serie limitada de 13 capítulos que fue ideada como spin-off a la popular serie de ABC Once Upon a Time, con un estilo similar, aunque con una trama un tanto más oscura, la cual también añade elementos de otras historias, como la aparición de Jafar, villano de Aladdin.

Al igual que en la trama original, Alicia se adentra al País de las Maravillas siendo joven, y vive aventuras fantásticas acompañada del amor de su vida, el Genio Cyrus, a quien la Reina Roja manda a asesinar.

Alicia vuelve al mundo real desconsolada, causando temor a su familia, que decide encerrarla en un psiquiátrico por la preocupación de que se había vuelto loca.

ALICE IN BORDERLAND (2020)

Es una adaptación live-action de un manga homónimo creado por Haro Aso, con Netflix como respaldo, la cual tomó la fantasía y la magia de las historias de Carroll y las reemplazó con violencia y suspenso.

El mangaka tomó las esencias de los personajes y las recreó con una visión más realista y profunda. Su trama sigue a un joven, Arisu (forma japonesa de leer Alice), quien junto a sus amigos queda atrapado en una dimensión alterna post-apocalíptica, llamada Borderland, en la cual deberán someterse a juegos de vida o muerte para poder sobrevivir.

La segunda temporada de la serie ya comenzó a producirse, aunque de momento se desconoce se fecha de estreno.