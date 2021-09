9/11: Un ataque al corazón del mundo civilizado

Bush respondió con una guerra contra el terrorismo, que incluyó la intervención en Afganistán y la invasión a Irak.

¿Quiénes integraban su Administración y dónde están ahora?

GEORGE W. BUSH

George W. Bush, hijo del ex Mandatario George H. W. Bush, se convirtió en Presidente de Estados Unidos el 20 de enero de 2001, después de unas apretadas elecciones con el demócrata Al Gore. Había sido Gobernador de Texas desde 1995 hasta 2000, cuando buscó la Casa Blanca.

Durante la mañana en que se perpetraron los atentados terroristas, Bush estaba de visita en una escuela en Florida, donde escuchaba a niños leer. Ahí, sus asistentes le avisan de los ataques y poco después dejó el aula en la que estaba y dio una declaración.

Esta mañana, la libertad misma ha sido atacada por cobardes sin rostro, y la libertad será defendida. Quiero asegurar de nuevo a los estadounidenses que todos los recursos del Gobierno federal están a disposición de las autoridades locales para ayudar a salvar vidas y ayudar a las víctimas de estos ataques. Que nadie se equivoque, Estados Unidos perseguirá y castigará a los responsables de estos actos cobardes"

George W. Bush, 11 de septiembre de 2001

Poco después, el 7 de octubre de 2001, Bush anuncia la guerra contra el terrorismo, llamándola como "Operación de Libertad Duradera".

La ofensiva fue dirigida a Afganistán, contra el régimen de los talibanes, que se negó a entregar al responsable de los ataques, Osama bin Laden, líder de Al Qaeda.

El ataque tuvo lugar en suelo estadounidense, pero fue un ataque al corazón y al alma del mundo civilizado. Y el mundo se ha unido para pelear una nueva guerra, la primera, y ojalá que la única, del siglo 21. Una guerra contra todos aquellos que buscan exportar el terror, y una guerra contra aquellos gobiernos que los apoyan o refugian

George W. Bush, 11 de octubre de 2001

Así, Bush heredó una guerra a tres presidentes: Barack Obama, Donald Trump, y Joe Biden, quien decidió terminarla y regresó a las tropas de Afganistán a finales de este agosto.

Actualmente Bush está retirado en su casa en Dallas y se dedica a pintar.

En esta imagen del 11 de septiembre de 2001, el jefe de despacho de la Casa Blanca, Andrew Card, le informa al presidente George W. Bush sobre los aviones que se impactaron contra el World Trade Center, durante una visita a la escuela primaria Emma E. Booker, en Sarasota, Florida.

VICEPRESIDENTE / DICK CHENEY

El Vicepresidente de George W. Bush durante sus dos periodos en la Casa Blanca (2001-2009) es actualmente, con 80 años, el ex Vicepresidente de mayor edad vivo.

Desde los ataques del 11 de septiembre, Bush y Cheney se mantenían en lugares diferentes por razones de seguridad, para que en caso de que alguno de los dos fuera atacado, el otro se hiciera cargo del Gobierno. Además, Cheney estuvo fuera del ojo público por un periodo de tiempo y se le trasladaba de un lugar a otro.

Fue uno de los principales impulsores de la guerra de Irak y de la teoría de que el Presidente Saddam Hussein tenía armas nucleares, así como una relación con Al Qaeda, aunque reportes de inteligencia lo negaban.

Cheney reconoció que instrumentó una táctica de interrogación que podría ser considera como tortura en la que se le vendaba los ojos a prisioneros y se les hacía creer que iban a ser ahogados.

"Fui y me mantengo como un fuerte defensor de nuestro programa de interrogación", dijo en una entrevista en 2010.

Durante una visita a Afganistán, los talibanes intentaron asesinarlo con un atentado suicida en el que murieron más de 20 personas. Según los talibanes, Osama bin Laden supervisó el ataque en que Cheney sobrevivió.

Fue uno de los políticos menos populares en la historia de Estados Unidos. Cuando dejó el cargo, tenía sólo un 13 por ciento de aprobación.

Tras salir de la Vicepresidencia, Cheney escribió dos libros, In My Time: A Personal and Political Memoir y Exceptional: Why the World Needs a Powerful America, y ha emitido comentarios a favor y en contra de los gobiernos del país.

DEPARTAMENTO DE DEFENSA / DONALD RUMSFELD

Donald Rumsfeld, quien es considerado uno de los artífices de la guerra contra el terrorismo, y en particular de la invasión a Irak en 2003, murió el pasado junio a los 88 años.

Rumsfeld es la única persona en haber sido dos veces jefe del Pentágono. La primera vez, de 1975 a 1977, fue el más joven en la historia. La siguiente, de 2001 a 2006, el más viejo.

Tras los ataques del 11 de septiembre, Rumsfeld impulsó la campaña estadounidense en Afganistán para acabar con Al Qaeda. Luego, en 2003, Estados Unidos invadió Irak, que no tuvo participación en los atentados.

Rumsfeld justificó la ofensiva al argumentar que el país contaba con armas de destrucción masiva y que el entonces Presidente iraquí Saddam Hussein podría proporcionarlas a los terroristas. Nunca se hallaron las armas que citaba.

Renunció en 2006 ante las críticas y presión por la invasión a Irak.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD / TOM RIDGE

A raíz del 11-S, el Presidente Bush anunció la creación de la Oficina de Seguridad Nacional, un puesto a nivel de Gabinete que después se transformaría en lo que hoy es el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Tom Ridge, un veterano de Vietnam que había sido congresista por el Partido Republicano y Gobernador de Pensilvania, ocupó la oficina desde 2001 y en 2003 se convirtió en el primer Secretario de esta agencia.

Bush destinó 20 mil millones de dólares a la seguridad nacional en los primeros 100 días después de los atentados. Según dijo el presidente al Congreso, la tarea de Ridge y de su Oficina era dirigir, supervisar y coordinar "una estrategia nacional integral para salvaguardar a nuestro país contra el terrorismo y responder a cualquier ataque que pueda venir".

Renunció al DHS en 2004 y posteriormente reveló en un libro de memorias publicado en 2009 que dimitió porque la Administración quería elevar sin razón la alerta de terrorismo en el país antes de la elección de ese año, en la que Bush buscaba la reelección.

"En este punto no había nada que indicara una amenaza específica y ninguna razón para causar una alarma pública indebida".

Actualmente Ridge dirige una compañía de consultoría en ciberseguridad (Ridge Global) y forma parte del consejo del centro de investigación Atlantic Council.

DEPARTAMENTO DE ESTADO / COLIN POWELL

Colin Powell fue el primer afroestadounidense en dirigir el Departamento de Estado, que es el equivalente a las secretarías de Relaciones Exteriores. Nació en 1937 y es un general retirado de cuatro estrellas que participó en la guerra de Vietnam.

Powell se encargó de vender a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de la ONU la guerra de Irak, alentando a los países del mundo a unirse a Estados Unidos en su cruzada.

Justificó también la guerra, diciendo que Hussein poseía armas nucleares, aunque antes había dicho que las sanciones económicas de Estados Unidos habían impedido que Irak las desarrollara.

Estas contradicciones hicieron que Bush le pidiera la renuncia cuando llegó a su segundo mandato.