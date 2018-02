90 menores embarazadas en enero en Nuevo Laredo

Sólo en enero, 90 menores entre 14 a 19 años en Nuevo Laredo han sido detectados en consulta por su primer embarazo, declaró Irene García Pallares, coordinadora de Salud Integral del Adolescente de la Jurisdicción Sanitaria 5.



Señaló que el año pasado, se registraron 816 embarazos por primera vez entre menores de 10 a 19 años, de ahí la importancia de sensibilizarlos, ya que en la actualidad estos adolescentes inician su actividad sexual a partir de los 11 años.



Detalló que de esta cifra, tres son de 14 años, y de 15 a 19 años, son 87.



Ante esta situación que viven los jóvenes, las acciones de salud se han intensificado con las visitas a las preparatorias para sensibilizar a los jóvenes para que cuiden y respeten su cuerpo.



“Aquí lo que buscamos es crear conciencia entre los jóvenes, el uso del preservativo con el cual se protegen contra enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, ya que esto lo vemos en las estadísticas, ya que las adolescentes no dicen que están embarazadas primeramente porque no lo esperaban, segundo por pena y el temor de que en su casa todo se descontrole, y cuando se enteran es que ya el embarazo es visible”, expresó.



Comentó que febrero es el mes cuando más embarazos se registran, por lo que ya se acudió al Cobat y al CBTIS 137 para concientizar, y se les hizo entrega de folletería y preservativos, además de enseñarles cómo deben de colocarlo para que su efectividad sea la adecuada.



Además de que se aprovechó la presencia de los jóvenes en las Unidades de Salud para hablarles de este tema y no se protejan a la hora de intimar y no terminen con alguna enfermedad de contagio sexual o un embarazo no planeado.



Dijo que en este aspecto, se trabaja mucho con los jóvenes, ya que cuando están en el momento del “juego erótico”, les gana a los chavos y no lo usan.



“No se protegen, cuando pudieran tener sexo seguro y protegido, y en este caso, ninguno, por lo que personal de la Secretaría de Salud sale en busca de estos jóvenes para sensibilizarlos y no terminen con embarazo o enfermedades de transmisión sexual”, declaró.



Finalmente, exhortó a los padres a abrirse más con sus hijos, y orientarlos con este tipo de temas, ya que los embarazos se dan, sin importar la religión que se profese. El principal obstáculo que se enfrentan son ellos mismos, porque también desconocen de la sexualidad.