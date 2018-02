8 mil perros en las calles de Nuevo Laredo

Luego de que el año pasado se cambiaran las normas para el sacrificio de perros y la falta de responsabilidad de los neolaredenses con sus mascotas, en Nuevo Laredo se ha visto una grave situación de perros en la calle, en su gran mayoría con dueño.



Se estima que por cada nueve habitantes hay un perro, cifra que podría incrementarse, pues el 20 por ciento de estos animales no tiene propietario, situación que ha influenciado en el alto índice de agresiones caninas; el 2017 cerró con más de 400 agresiones, sólo en enero de este año, se registraron 12, cuando antes eran dos y como máximo cinco.



Basado en el promedio de caninos por habitante, se estima que deambulan por lo menos 8 mil 800 perros en diversos sectores.



Ante esta situación, el Centro de Atención Canina y la Asociación de Clínicas y Farmacias Veterinarias se unieron para tratar de contrarrestar el descontrol canino que registra esta frontera y disminuir los riesgos de rabia; así como enfermedades transmitidas por las garrapatas como es la Rickettsia y Lyme, entre otros padecimientos que son contagiados por lo canes.



“Estamos preocupados de que se nos vaya a disparar un brote de rabia, ya tenemos problemas de Rickettsia y de garrapatas en la vía pública y en las casas, queremos evitar a toda costa que las enfermedades lleguen a los humanos, esta es una labor que debemos de hacer como profesionales de la salud y evitar nacimientos no deseados”, expresó el médico veterinario zootecnista Juan Antonio Salinas Aguilera, director de este centro, y Miguel Ángel Hinojosa, presidente de la Asociación de Clínicas y Farmacias Veterinarias.



En el 2017, se atendieron a 16 personas por picaduras de garrapatas, quienes fueron infectadas con Rickettsia, y ese año se considera que hay en la calle alrededor de 3 mil 500 nuevas crías de perros con y sin dueño en las calles, la que podría incrementarse, dado que las hembras entran en celo dos veces al año, y un perro puede agarrar a muchas perras.



En este sentido, dijo que con esta campaña de esterilización se pretende disminuir la sobrepoblación canina y gatuna, pero sobre todo evitar las enfermedades trasmitidas por estos animales.



“Aquí el problema es que la gente como sabe que no podemos sacrificar a los perros, pues bueno los deja sueltos, realmente si no hacen conciencia se nos va disparar y se nos puede venir un problema de salud pública y lo que estamos haciendo es tratar de evitarlo con las esterilizaciones”, comentó.



Mientras que Miguel Ángel Hinojosa, presidente de la asociación, dijo que son cerca de 35 veterinarios que participarán en esta campaña, por lo que exhortó a la comunidad a llevar sus mascotas a esterilizarlas en el Centro Antirrábico, ubicado en Victoria 1510.