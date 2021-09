65 años de trayectoria

SUS INICIOS

En su audición, conmovió a la clase al recitar un poema de su autoría, dedicado a su fallecida abuela.

Días después estelarizó una obra de Xavier Villaurrutia como parte de un concurso que se llevó a cabo en Bellas Artes, institución que posteriormente lo becó para que estudiara actuación.

De 1961 a 1964 se presentó en teatros del Seguro Social y en 1965 incursionó en el cine con Viento Negro.

"He sido aficionado del cine desde niño, nunca me había parado frente a la cámara, había hecho una cosa muy sencilla que se llamó La Huasteca que fue un cine totalmente experimental.

"Fue una aventura verdaderamente sorprendente, milagrosa, fascinante, en ese momento decidí: ´Quiero ser actor de cine´", expresó.

EN GRANDES HISTORIAS

Su éxito vino con El Carruaje, melodrama dirigido por Ernesto Alonso y Raúl Araiza, en el que interpretó a Benito Juárez. Sin embargo lo encasillaron y fue complicado para él conseguir nuevos proyectos.

Para mostrar su versatilidad, aceptó ser parte de la obra Los Albañiles, de Vicente Leñero. Cambió su imagen: se dejó la barba, se pintó el cabello de blanco y lució como una persona de 80 años, a sus casi 40.

A la par grabó La Constitución, junto a María Félix, actriz que, según contó, le tuvo mucha admiración.

Otro de los roles que marcó su carrera fue el de Juan Diego, tanto en teatro como en el filme Guadalupe (2006).

En sus tiempos libres, José Carlos, autor del libro "Correas del Mismo Cuero", aprovecha para dibujar y escribir, sobre todo poesía, algo que "venera" desde niño.

"No sé si cristalice finalmente otro libro, pero llevo varios escritos y quiero intercalar obras de teatro que he escrito, ahora está de moda hacer obras de 15 minutos, de ese tipo de teatro he estado escribiendo, algo de poesía y algunas narraciones", sostuvo.

Recientemente filmó una cinta junto a Angélica María y Héctor Bonilla que abordará la temática navideña.