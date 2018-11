20 de cada cien tienen diabetes en Nuevo Laredo

De 108 personas que fueron atendidas en la detección de sus niveles de glucosa ayer, en el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes, 20 por ciento fueron sorprendidos con la noticia de que son diabéticos y no lo sabían.



Lo impactante de estos resultados es que 95 por ciento de estas personas salieron con cifras elevadas, en el caso de las personas que se sabían que son diabéticas tenían cifras de 345 de glucosa y en promedio, quien no sabía de su condición de diabetes oscilaba un resgistro de 295 de glucosa.



"Aquí tomamos en cuenta si la gente fue en ayunas o ya había almorzado algo, las cifras varían, pero muchos de los que se les hizo la prueba salieron altos aun en ayunas, esto nos indica que las personas están sobre alimentados y pues no tienen una buena alimentación, están comiendo de más, no comen lo que deben de consumir", dijo Irma Gloria Villanueva González, presidente de la Sociedad Mexicana de Pacientes en Diálisis y Trasplantes



Indicó que para una buena alimentación las personas deben de consumir más frutas y vegetales y menos carbohidratos, además se les exhortó acudir a su médico para que les dieran un tratamiento y una mejor orientación de los cuidados para poder mantener las cifras normales de sus glucosas.



"Actualmente los tiempos lo ameritan, pero la gran mayoría consume exceso de azúcares porque no sólo se trata del champurrado, del chocolate o el café, sino del pan y los tamales y la gran mayoría nos comentaron que no solo habían consumido café sino pan y otros alimentos", expresó.



Destacó que otros factores que se detectaron es que en su mayoría son personas con sobrepeso y obesidad y con genética de padres diabéticos, lo que los vulnera a desarrollar a temprana edad esta enfermedad.



"Estamos hablando que de este 95 por ciento de peso con niveles altos vienen de padres diabéticos, y con factores de riesgo como es la obesidad", precisó.