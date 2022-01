12 motivos para empacar

| Recorrer los Pueblos Mágicos en carruaje.

Enero

BAJA CALIFORNIA SUR

¿Te gustaría iniciar el año teniendo un encuentro con algún gigante del mar? La temporada de avistamiento de la ballena gris suele desarrollarse de enero a marzo. Es posible admirar a estos cetáceos en paraísos como Bahía Magdalena, en la Laguna Ojo de Liebre y en la Laguna de San Ignacio, estos últimos son considerados santuarios balleneros de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno. Varios operadores turísticos ofrecen sus servicios desde La Paz.

golapaz.com/actividades/ballena-gris/

Febrero

EDOMÉX Y MICHOACÁN

Si bien la temporada para observar a las mariposas que, provenientes de Canadá y Estados Unidos, arriban a territorio mexicano para hibernar inició el pasado noviembre y se calcula termine en marzo, febrero es un mes ideal para visitar la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, ubicada entre el Estado de México y Michoacán. En el primero se encuentran los santuarios Ejido El Capulín, Piedra Herrada y La Mesa. Mientras que en el segundo están los santuarios de El Rosario, Senguio y Sierra Chincua.

turismo.edomex.gob.mx/ y michoacan.travel/es/

Marzo

CIUDAD DE MÉXICO

Además de ser considerada la Ciudad de los Palacios, la capital del País está plagada de buenas razones para visitarla: infinidad de museos, hoteles ideales tanto para el viajero de placer como el de negocios, parques y centros comerciales. Tanto los mercados y restaurantes típicos como los sitios que han sido reconocidos a nivel internacional brindan un excelente pretexto para practicar gastroturismo. Y, por si fuera poco, durante la primavera esta ciudad se pone más guapa al vestir varias de sus calles y plazas con las fotogénicas jacarandas.

Abril

CHIAPAS

Evade al turismo de masas que suele atiborrar las playas durante la Semana Santa (que será del 10 al 17 de abril) y opta por visitar otros destinos. Chiapas, por ejemplo, puede ser una buena opción para alternar el turismo cultural con el de naturaleza. Además de disfrutar del acogedor ambiente de San Cristóbal de las Casas, podrías visitar bellos parajes como el Cañón del Sumidero, las Lagunas de Montebello o las Cascadas de Agua Azul.

www.turismochiapas.gob.mx

Mayo

ACAPULCO Y JALISCO

Por un lado y, si no surge ningún contratiempo debido a la pandemia, Acapulco estará listo para realizar el Tianguis Turístico 2022, del 22 al 26 de mayo. Por otro, ¿qué tal celebrar el Día de las Madres realizando la Ruta del Tequila? Además de conocer poblados como Tequila o Amatitán, quienes visitan la zona suele quedar sorprendidos con el panorama. No por nada, el Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila fueron distinguidas por la UNESCO como Patrimonio Mundial, en 2006.

visitjalisco.com.mx/

Junio

QUINTANA ROO

Sin duda, uno de los sitios más paradisíacos del País es la Isla de Holbox. También es una de las consentidas tanto de lunamieleros como de viajeros que desean viajar en solitario. Quienes gustan de practicar turismo de naturaleza la visitan especialmente de junio a agosto, cuando hay más probabilidad de avistar al tiburón ballena. Para practicar turismo responsable contrata los servicios de proveedores certificados y hospédate en hoteles que fomenten el consumo sostenible.

www.visitmexico.com/quintana-roo/holbox

Julio

TLAXCALA

Uno de los fenómenos más bellos que ofrece la naturaleza se puede observar en el Santuario de las Luciérnagas, en el municipio de Nanacamilpa. Al caer la noche, este bosque ubicado en Tlaxcala se ilumina de manera natural gracias a la presencia de estos insectos bioluminiscentes. En todo momento hay que seguir las recomendaciones de los guías para no dañar el ecosistema. Que en tu visita a este estado no falte la visita a las ex haciendas pulqueras.

visitatlaxcala.com

Agosto

QUERÉTARO

¿Te gustaría recorrer la Ruta Arte, Queso y Vino? Este es mes ideal para hacerlo. Si bien las fiestas de la vendimia suelen iniciar en julio y extenderse a septiembre, varias son las casas vinícolas que abren sus puertas a los enoturistas para mostrar sus procesos de elaboración, realizar catas, así como eventos culturales y artísticos. La ruta abarca destinos como Bernal, Cadereyta, Ezequiel Montes y Tequisquiapan, entre otros.

www.queretaro.travel/es

Septiembre

GUANAJUATO y YUCATÁN

Guanajuato es ideal para celebrar las fiestas patrias y visitar algunos sitios que fueron clave en la historia de la Independencia de México como la Alhóndiga de Granaditas, en la ciudad de Guanajuato, o la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, en Dolores Hidalgo.

Otra alternativa es aprovechar que el clima suele ser más benévolo en el cálido Yucatán y así se disfruta más de la visita a Pueblos Mágicos como Izamal, Valladolid, Maní y Sisal.

www.guanajuato.mx y yucatan.travel/

Octubre

NAYARIT

Si estás en busca de sol, arena y mar, aprovecha la temporada baja para recorrer algunas playas de la Riviera Nayarit, como Sayulita, San Pancho, Bucerías y Punta de Mita, entre otras. Sus olas son ideales para aprender surf y los restaurantes a la orilla de la playa suelen servir suculentas preparaciones como el pescado zarandeado.

www.rivieranayarit.com.mx

Noviembre

SLP, MICHOACÁN Y PUEBLA

Si bien el Día de Muertos se celebra en todo México, vale la pena que te animes a vivir el Xantolo, el festejo más importante del año en San Luis Potosí.

También puedes constatar en los típicos poblados michoacanos que este festejo está más vivo que nunca.

O puedes animarte a visitar Puebla y comprar los elementos para montar tu ofrenda de mano de los productores de flores y artesanos que elaboran a mano tanto calaveritas de azúcar como papel picado.

visitasanluispotosi.com/ y www.visitpuebla.mx/es

Diciembre

CHIHUAHUA Y SINALOA

Una buena idea para despedir el año, ya sea en pareja o con la familia, es abordar el famoso tren Chepe Express que recorre unos 350 kilómetros de Creel, Chihuahua a Los Mochis, Sinaloa en un promedio de 9 horas (en ambas direcciones). A bordo podrás probar las delicias del Chef Daniel Ovadía, en Urike. Y desde la ventana apreciar las bellezas naturales de ambos estados.

www.visita-chihuahua.com y www.visitmexico.com/sinaloa

Toma nota

Al viajar por México contribuirás a reactivar la industria turística nacional. Al armar tus itinerarios trata de apoyar a productores y prestadores de servicios turísticos nacionales. Sólo toma en cuenta que aún seguimos padeciendo los estragos de la pandemia; por ello, es importante que antes de concretar cualquier plan revises los semáforos epidemiológicos de cada destino que desees visitar. Para más información consulta: www.visitmexico.com