🎥 Sorprende ´tsunami de nubes´ a habitantes de EU

Luego de que se hicieran virales una serie de imágenes y videos de un aterrador tsunami de nubes, un pequeño pueblo ubicado en Illinois, Estados Unidos, llamado Anna, se ha convertido en el centro de atención de los últimos días.

El fenómeno natural pareciera sacado de una película, sin embargo, no es resultado de ningún tipo de efectos especiales ni nada por el estilo. El tsunami de nubes es provocado por los cambios rápidos de temperatura, que ocasionan que el aire ascienda rápidamente, generando la increíble forma vertical de la curiosa aglomeración.

Algunos internautas compararon el aterrador fenómeno con la de la película 'La niebla', basada en la novela homónima de Stephen King. Los especialistas apuntan a que se trata del particular caso de nubes bajas, impulsadas por un frente frío.

Beautiful and terrifying: Apocalyptic cloud engulfs Anna, Illinois (pictures and video) #cloud #shelfcloud #llinois #Anna https://t.co/E7cHuU6QMT via @Strange_Sounds pic.twitter.com/w2L3dmDydR