🎵 Recibe Pink estrella en Paseo de la Fama

Cd. de México.- Pink frecibió este martes con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, informó Variety.

Durante el evento, la cantante y compositora estuvo acompañada por sus dos hijos y su esposo Carey Hart.

"He logrado exactamente lo que quería. Porque siempre supe cuáles eran mis puntos fuertes. No vendo sexo, no vendo perfume, no soy la más bonita, no soy la mejor. Yo Soy muy fuerte y tengo suficiente talento y trabajo en mi oficio de rey y baje la cabeza y gano", dijo la ganadora de un Grammy durante la ceremonia.

Ellen DeGeneres y la comediante Kerri Kenney-Silver hablaron durante la ceremonia.