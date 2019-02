🎬 Muestra Del Toro adelanto de su nuevo filme

Cd. de México.- Guillermo del Toro compartió el primer adelanto de Scary Stories to Tell in The Dark, su nueva cinta, durante la transmisión del Súper Tazón 53.

La nueva producción del cineasta está basada en los cómics del mismo nombre.

El mexicano compartió también bocetos de los personajes que aparecerán en su nueva producción.

Turn out the lights and prepare for terror... the Jangly Man is coming for you.



From the dark imagination of Guillermo del Toro, based on the iconic book series, your first look at Scary Stories to Tell in the Dark - in theaters this summer. #ScaryStories pic.twitter.com/b76IxYSDwI