⚽ ¡MÉXICO CAMPEÓN DE COPA ORO!

México obtuvo su decimoprimer título de Copa Oro, el primero en la era de Martino, tras vencer a EU 1-0 con gol de Jonathan dos Santos.

SEGUIMIENTO:

¡Se terminó! @miseleccionmx gana la @GoldCup tras vencer 1-0 a @USMNT

22:04

Se agregarán tres minutos al partido.

22:03

.@yosoy8a salva por segunda vez al Tri al detener un remate rival en su zona. Figura el arquero tricolor.

21:57

Tercer cambio para EU: sale @timream5 y en su lugar ingresa @DLovitz11 al 82'.

21:55

Primer movimiento. Al minuto 80' @Rpizarrot deja el campo y su lugar lo ocupa Carlos Rodríguez.

21:47

¡GOOOOOL! @Raul_Jimenez9 le sirve un balón a @jona2santos en el área y el medio no duda en rematar a las redes y anotar.

21:41

.@Raul_Jimenez9 remata en el área al 66' pero el balón es desviado por la defensa rival y habrá tiro de esquina.

21:39

Segundo cambio de @USMNT: sale @gyasinho por @JozyAltidore al 64'.

21:38

Cambio de @USMNT: sale Jordan Morris y su lugar lo ocupa Cristian Roldan, esto al 61'.

21:32

Tras conducir el balón @AGuardado18 dispara fuera del área al 57' pero de manera desviada y el balón se sale del campo.

21:29

Al tiro libre de @AGuardado18 le faltó bajar y el balón termina por salir del campo.

21:24

Al 49' @HectorMorenoh se barre a tiempo para cortar un balón que ya pensaba rematar @cpulisic_10 al arco tricolor.

21:20

.@Rpizarrot se mantuvo en el campo luego del fuerte golpe que tuvo en el codo izquierdo antes del medio tiempo.

21:19

Ya se juega el segundo tiempo entre @miseleccionmx y @USMNT. Se espera ya lleguen los goles.

TERMINA EL PRIMER TIEMPO

20:59

Con un tiro elevado @cpulisic_10 quiso sorprender a @yosoy8a al 42' pero el arquero mexicanose quedó con el balón.

20:54

Ya llegó el polémico grito

20:50

Al 34' @JGallardo_17 se ve con el balón en su poder y el área rival pero se tarda en reaccionar y la defensa se la roba.

20:47

Falta de comunicación entre @Csalcedojr y @yosoy8a le da a Paul Arriola un tiro a gol que se va desviado al 30'.

20:35

Al minuto 20 @EdsonAlvarez19 despeja con la cabeza un centro peligroso al área mexicana.

20:32

.@AGuardado18 tuvo al 16' un tiro de frente al arco, previo pase de @Rpizarrot, pero mandó el balón por arriba del arco.

20:24

Al 10' @JozyAltidore hace una dura entrada por detrás a @jona2santos y ni una tarjeta amarilla fue mostrada.

20:22

México se salva luego que @JozyAltidore disparara desviado frente al arco previa falla de @HectorMorenoh

20:21

Al minuto 5 @yosoy8a le detiene un tiro directo a @cpulisic_10 en la primera llegada de EU en el partido.

20:16

Rueda el balón en el Soldier Field para la Final entre @miseleccionmx y @USMNT. #FinalCopaOro

???#CopaOro | FINAL

Así saltará a la cancha el equipo de las Barras y las Estrellas

— El Mañana de Reynosa (@elmananarey) 8 de julio de 2019

???#CopaOro | FINAL

¡Vamos muchachos! Así salta el equipo dirigido por el "Tata" Martino.

— El Mañana de Reynosa (@elmananarey) 8 de julio de 2019

PREVIA:

Hoy 7 de julio llega el día del partido final, que se juega en el estadio de Soldier Field entre las selecciones de México y Estados Unidos.

Jugarán la sexta final en la historia del torneo entre ambos, con marca de 4-1 favorable al "Tri", incluidos sus dos últimos enfrentamientos que se dieron en las ediciones del 2009 y 2011.

La "final soñada" no tiene un claro favorito, Estados Unidos ha tenido con mejor desempeño durante la copa, sin embargo, el Tri confirmarse como el "Gigante de Concacaf" y esta será una buena oportunidad para hacerlo.

¿Dónde ver la final?

México: TDN, Blue To Go Video Everywhere, Canal de las Estrellas, Azteca Uno, Azteca Deportes En Vivo, Televisa Deportes En Vivo, UnivisionTDN, Sky HD