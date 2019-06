🎵 Disputas entre los Jonas Brothers provocaron su separación

Cd. de México.- Los Jonas Brothers revelaron algunas de las situaciones por las que se separaron en 2013, reportó Page Six.

Las bajas ventas de boletos para sus espectáculos y momentos de tensión entre ellos fueron determinantes para el rumbo de la agrupación.

"Llamarlas diferencias creativas es algo demasiado simple", dijo Nick Jonas, "mucha gente perdió el interés por nosotros y por lo que hacíamos. Entonces, ya sabes, los shows no se vendían, estábamos haciendo música de la que no nos sentíamos orgullosos y yo no estaba conectado".

Nick aceptó que fue él quien sugirió que cada quien siguiera su camino por separado, luego de una tensa discusión.

"Dije: 'sabes, siento que los Jonas Brothers no deberían existir más. Debemos emprender proyectos individuales', y no nos fue tan bien", declaró.

"Yo temía que ellos no volvieran a hablarme", agregó.

Joe aseguró que las experiencias que vivieron en los años que estuvieron separados les sirvieron para reinventarse y comenzar una nueva etapa.

"Creo que se podría decir que fue destino, tenemos una reputación y creo que esta vez haremos las cosas bien", compartió.

Tras anunciar su regreso, la agrupación lanzó el sencillo "Sucker", primer corte de su álbum Happiness Begins, además de que saldrán de gira en agosto; también preparan el lanzamiento de un documental titulado Chasing Happiness y un libro de memorias llamado Blood.