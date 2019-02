🎬 Desea Camila Sodi que Yalitza Aparicio se lleve el Oscar

México.- La actriz y cantante mexicana Camila Sodi, quien planea preparar una producción musical, expresó su deseo de que Yalitza Aparicio, nominada al Oscar como Mejor Actriz por la película "Roma", se lleve la estatuilla a su casa.

"Hablando de Yalitza la amo, me encanta su sonrisa, sonríe con los ojos, tengo muchas ganas de que gane, que gane Alfonso (Cuarón)".

Dijo que el próximo domingo estará brindándole su apoyo a la película del cineasta mexicano. "Van a estar todos mis amigos triunfando, me encanta, voy a estar con mis palomitas viendo los Oscar, echando porras, como todos los mexicanos".

Por otra parte, afirmó que después de trabajar sin descanso tomará un tiempo libre y alistará un disco.

"Siempre lo he hecho, siempre canto y cuando estoy sensible me pongo a tocar el piano, pero he estado muy ocupada, nunca paro de trabajar. Ahorita mi cuerpo me está pidiendo un ´break´, necesito darme un tiempo para mí y siempre viene como desde un lado muy creativo, entonces creo que haré un EP o algo, ya estoy lista", declaró a los medios de comunicación.

La actriz, sobrina de la cantante mexicana Thalía, indicó que aún no sabe si hará un dueto con otro cantante, "creo que será algo muy honesto, muy sencillo".