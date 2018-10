🎥 Descarta JR desaparezcan programas sociales vigentes

Matamoros, Tam.- En el marco de la toma de protesta del presidente municipal de Matamoros Mario López, José Ramón Gómez Leal aseguró que no van a desaparecer los programas sociales vigentes; "al contrario se van a reforzar", dijo el representante del próximo gobierno federal.

Explicó que en estos días se dará inicio con un censo de las familias que se encuentran dentro de los mismos, con la intención de constatar que en realidad requieren de dichos apoyos.

"Una cosa tenemos que dejar en claro: no vamos a ver colores; si a las familias que visitemos y en sus hogares humildes encontramos una calcomanía o una lona de algún otros partidos político, no por eso los vamos a dejar afuera, nosotros no vemos eso, nosotros vemos la necesidad de la gente", dijo.