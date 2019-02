(🎥) Cautiva mujer africana las redes sociales (incluido Trump) con sus impresionantes habilidades futbolísticas

Un video protagonizado por una mujer de Tanzania que realiza impresionantes malabarismos futbolísticos está alcanzando rápidamente popularidad en la Red. Vestida con falda y chancletas, Hadhara Charles Mjeje maneja el balón con pies, cabeza, hombros, espalda y otras partes de su cuerpo ante las exclamaciones de sorpresa del público que contempla la exhibición.

"El talento se distribuye uniformemente, las oportunidades, no", escribió el tuitero Akin Sawyerr, quien publicó las asombrosas imágenes el pasado 16 de febrero. En apenas unos días, la grabación ya acumula 10 millones de reproducciones y ha sido compartida por más de 120.000 usuarios, incluido el presidente estadounidense Donald Trump. "¡Increíble!", comentó el mandatario.

Otros tuiteros también publicaron otras grabaciones de Hadhara, explicando que el video viral fue grabado en Malaui y que la mujer se mueve por distintas partes del continente africano para ganar dinero con sus actuaciones.

Al mismo tiempo, el gesto de Trump no agradó a todos los usuarios de la red social.

We're apparently in day 3 of a national emergency, and Trump is tweeting about things he's watching on TV and random videos he found on the Internet.