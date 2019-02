🎵 Abre Shawn Mendes tercera fecha en Palacio de los Deportes

Cd. de México.- El cantante y compositor multiplatino y nominado al Grammy, Shawn Mendes, ofrecerá una fecha más el 19 de diciembre tras haber agotado el 20 de diciembre y recién abierto la del 21 de diciembre en el Palacio de los Deportes.

La preventa para fans se realizará el 4 y 5 de febrero a partir de las 10:00 horas, mientras que la Citibanamex se llevará a cabo el 6 y 7 de febrero, desde las 11:00 horas.

La venta general dará comienzo el 8 de febrero, tanto en Ticketmaster como en las taquillas del inmueble.

El costo de las entradas va de 699 pesos a 3 mil 314 pesos en Ticketmaster.

Entres las canciones que podrás escuchar en la velada están: "There's Nothing Holdin' Me Back", "Lost in Japan", "Stitches", "Ruin", "Mercy", "In My Blood", "Use Somebody" y "Treat You Better".

Cabe destacar que como parte de esta gira, Shawn también visitará Argentina, Brasil, Chile y Perú.