Transporte no respeta descuentos. Tarifas siguen de 6 a 9 pesos

Sindicatos del Transporte Público en la ciudad, continúan sin hacer efectivos los descuentos del 50 por ciento tanto a estudiantes como a las personas de la tercera edad, jubilados, pensionados y quienes portan la tarjeta del Inapam, en respuesta a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no les ha respondido al incremento solicitado, derivado del aumento a los combustibles.

Y en ese sentido personas de la tercera edad como la señora Monserrat Hernández Lozoya residente del fraccionamiento Satélite, quien a diario como muchas personas más hacen uso de las peseras o camiones, manifestaron al reportero como es de que no solamente les cobran más de la mitad del costo del boleto que de 4.50 que debía ser les cobran al igual que los estudiantes 6 pesos.

“Yo todos los días tengo que tomar la pesera para ir a mi trabajo, me levanto con tiempo para no andar a las carreras, ya para antes de las 6:00 horas ya estoy levantada, pero resulta que aveces cuando me voy, el chofer apenas me subo y va como un verdadero demonio, y cuando le pregunte por que tanta prisa me dijo, es que voy muy atrasado”.

Y prosiguió, por eso se deben de tomar su tiempo para que no vayan tan recio, pues el otro día casi me quiebro los pocos dientes que me quedan, yo creo que deberían respetar a las personas de la tercera edad cuando menos, barloes el lugar que merecen pero casi nadie dice nada, menos respetan las credenciales de nosotros ni la de los estudiantes, nos siguen cobrando 6 pesos”.

Pareciera que a nadie le importa que le sigan cobrando a los estudiantes y personas de la tercera edad mas de la mitad del costo de boleto, menos a las autoridades responsables de vigilar las tarifas que paga el pueblo, sobre todo trabajadores y alumnos en cuanto hace al transporte público local.

BOLETOS. Los costos son de 6 pesos a estudiantes y personas de la tercera edad, 9 pesos.

NO HAN RESPONDIDO

Y es que resulta que derivado del incremento en los costos del combustible aplicados por el gobierno tanto a la gasolina como al diesel, los diferentes sindicatos tanto el STIATC como el T.R.T. solicitaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como en otros municipios, un aumento en el precio de las tarifas, y como no han tenido respuesta se han visto obligados a aplicar las tarifas que hoy en día se están cobrando.

En ese contexto ayer por la tarde fue entrevistado por este reportero José Resendíz Pozos secretario general del STIATC quien dijo, “estamos esperando una respuesta de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en torno al incremento que le solicitamos derivado del aumento en los costos del combustible, pero aun no hemos tenido contestación”.

Dejó entrever que es obvio que se han visto obligados debido al alza no solamente en los costos de los combustibles, sino también de las refacciones en la necesidad de tener que fijar los costos actuales que rigen al pagar el boleto como pasajero.

“En cuanto ellos nos den una respuesta que la seguimos esperando, estaremos en condiciones de fijar las tarifas definitivas, si es que no hay más aumentos que e sol que nos obliga a que sea el pasajero el que tenga que pagar las consecuencias’.