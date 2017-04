Tiene 116 años; la dejan sin pensión

Guadalajara, Jal.

Su mirada se clava en el horizonte y su sonrisa se pierde. Mete la mano derecha al mandil y saca un pedazo de papel para limpiarse las lágrimas.

María Félix Nava no entiende las razones por las que le quitaron el apoyo. Ella, dice, no tiene la culpa de tener 116 años.

“Yo creo que no tendrán tiempo para ver, yo les dije que ya nos fuéramos porque me hacen ir y no nos dicen nada”, relata.

Marina Gutiérrez Félix, hija de doña Mary, recuerda que a principio de año llevó a su mamá al módulo del Atlas Paradero para cambiar la tarjeta del apoyo de 2 mil 100 pesos que bimestralmente le brindaba la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) de Jalisco, pero les informaron que tenían que dirigirse directo al banco.

“Fuimos al Banamex que está en El Álamo , ahí nos tuvieron un rato y luego nos dijeron que no podían darnos la tarjeta porque mi mamá tenía 116 años y que lo máximo era 110”.

Doña Mari vive en pobreza; para ayudarse saca una mesa con dulces, de donde sale para la leche, dice, pero lo fuerte, lo que la mantiene de pie es incosteable.

Con el dinero del apoyo, agrega Marina, compraban las vitaminas y sueros que necesitaba, pero desde principio de año fue imposible adquirirlos, al grado de que doña Mari terminó en el hospital.

Marina y su mamá fueron a las oficinas de la Sedis por una respuesta; llamaban, pero las dejaban esperando.

“Ahí lo dejo con Dios, Él no me deja y me manda gente buena para que me ayude”, refiere doña Mari y esboza una ligera sonrisa que asoma su boca desdentada.

La dependencia estatal informó que están revisando el caso para darle solución y que el apoyo económico llegue a la mujer, quien el próximo 20 de julio celebrará su cumpleaños 117.