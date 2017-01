Sin recomendados, programa de becas

Autoridades municipales aseguran que la convocatoria del programa de becas municipales será transparente, con características del estado de Chihuahua y donde no habrá recomendados de funcionarios.

Eduardo Bladinieres Cámara, secretario de Sedesol Municipal, comentó que se tendrán criterios de transparencia para la distribución de los apoyos

“La convocatoria tiene varias cosas muy importantes, en las cuales se establece un criterio de transparencia para la distribución de estas mismas, teniendo como requisitos que sea la aplicación personalizada del estudiante o su madre, que sean directamente las que acudan a las mesas de recepción”, dijo.

El titular de la Sedesol local, comentó que para evitar desvíos o suspicacias, no habrá becas corporativas, ni de recomendaciones de funcionarios municipales, de primero o tercer grado.

“No necesitan ningún intermediario si no que el estudiante que requiera la beca o su madre, quienes lleven la solicitud, no puedes llegar yo todos estos, las mamás con sus hijos vendrán para que alcancen muchos, no se va a permitir que ningún funcionarios público pueda llegar con un grupo de solicitudes de becas , si no que cada padre se acerque”, expresó.

La convocatoria saldrá en breve, aunque no se ha dado fecha ni tampoco la inversión que se aplicará.