Altamira, Tam.

Choferes de autobuses de la ruta Bosque-Tampico se inconformaron con los concesionarios, pues éstos los obligan con cumplir con un tiempo previamente estipulado para llegar a sus bases, ya que de no cumplir con éste, son castigados con 50 pesos por cada minuto que lleguen tarde.

Reunidos en las afueras de las oficinas de la ruta, en la calle Lázaro Cárdenas de la colonia Tampico-Altamira, señalaron que con la presión que ejercen sobre ellos, están en riesgo de sufrir accidentes y en el menor de los casos, ser multados por agentes de Tránsito por pasarse los altos obligatorios.

Señaló que son 53 minutos los que les permiten como máximo para el traslado de base a base, lo que hace que tengan que conducir aceleradamente para no ser multados con los 50 pesos por cada minuto que llegan tarde.

José Alberto Vicencio Rangel, uno de los trabajadores del volante aseguró que actualmente la coordinadora de la ruta Ana María Segura Hernández, los obliga a cumplir con el tiempo establecido de traslados, “hay veces que no nos paramos a levantar pasaje por el tiempo que lo tenemos reducido y los usuarios se molestan”.

Refieren que por semana cada conductor tiene que pagar entre 200 y mil 200 pesos por concepto de multas por no llegar a tiempo a las bases, “no nos sale, además es muy riesgoso andar manejando bajo presión. Si hacemos cuentas, es bastante dinero. Además tenemos que pagar inmediatamente a la semana, porque si no pagamos, no nos dan salidas... Queremos sabes a dónde va a parar todo ese dinero, porque no vemos mejoras y nosotros no tenemos ningún tipo de prestación”.

Refirieron que son 34 operadores de esa ruta, los cuales la mayoría tienen que pagar las multas, “en esta semana fuimos 31 operadores que pagamos, mínimo 200 pesos y máximo mil 200”.