Secuestran, roban y luego liberan a entrenadora

Monterrey, México (10 mayo 2017).- Una entrenadora de futbol que fue secuestrada el lunes por hombres armados que la interceptaron cuando estaba por llegar a su casa, en la Colonia Sierra Ventana, fue liberada ayer por la tarde.



De acuerdo con fuentes que conocen el caso, la mañana del lunes Adenery Zarazúa Cervantes, de 37 años, venía en su vehículo Jetta de las canchas de la Liga Euro, en La Estanzuela, donde trabaja como administradora.



A las 10:15 horas de ese día, cerca de su casa, la mujer fue interceptada por hombres con armas de fuego que la obligaron a subirse al vehículo en el que venían.



"Ellos sabían que ella traía un dinero que ella maneja por su trabajo", indicó una fuente, "ella traía 13 mil 500 pesos y ellos le pidieron ese dinero.



"La subieron a su vehículo y se la llevaron, dejaron el auto de ella abandonado en el lugar donde la interceptaron".



El informante no dio detalles sobre el número de sospechosos que participaron en el plagio ni el tipo de armas.



Tras varias horas de no tener noticias de ella y no poderla localizar, amigos y familiares de la jugadora y entrenadora de futbol rápido lanzaron la alerta por medio de Facebook y pidieron la colaboración para su localización.



También interpusieron una denuncia ante la Procuraduría estatal, por lo que se desplegó un operativo de búsqueda.



A las 17:00 horas de ayer, Zarazúa Cervantes regresó a su casa caminando luego de ser liberada por sus plagiarios.



"La tenían en una casa en el Cerro de La Campana", dijo una fuente, "la dejaron ir porque vieron que la estaban buscando".



La víctima que estaba descalza presentaba golpes y se quejaba de dolores en una pierna y en un brazo.



Después de llegar a su casa, la trasladaron a un hospital en donde se le hizo una evaluación médica.