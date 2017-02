Sacan a rastras de restaurante a lagarto, creían era un perro

Australia (21 febrero 2017).- Una mesera levantó sin miedo a un lagarto que se metió en su restaurante, y lo arrastró hacia afuera.



Samia Lila, de 25 años, pensó que el animal era un perro cuando se atravesó en su camino en el restaurante en la costa sur.



El reptil de 180 centímetros de largo provocó gritos en los clientes antes de que fuera sacado.



"Lo miré y pensé que era un perro al principio, pero entonces me di cuenta de que era un goanna" dijo a medios locales, "no tenía miedo, me gustan los reptiles".



Los goanna son una especie de lagarto s de Australia, muy populares en la zona del restaurante, pero Samia no los conocía porque ella es francesa y no tenía mucho tiempo trabajando ahí.



Samia se volvió popular en las redes sociales, donde la apodan "Goanna Girl".



En la opinión de los clientes, de acuerdo al Daily Mail, la mesera merece un aumento de sueldo por su esfuerzo en protegerlos.