Revelan que Eduardo Bailey se fugó tras ser detenido

NOTICIAS RELACIONADAS Liberan a Eduardo Bailey; chocan versiones del caso

Detienen a Eduardo Bailey por caso Isssteleón

Monterrey, México.- El Gobierno estatal afirmó esta noche que el ex director del Isssteleón Eduardo Bailey fue sustraído ilegalmente de la acción de la justicia tras ser detenido esta tarde, en Durango, por lo que lo declaró prófugo .



En conferencia de prensa, el vocero Aldo Fasci culpó a los elementos de la Fiscalía de Durango, a lo que se les pidió colaboración para cumplir una orden de aprehensión contra el priista de actuar con displicencia y permitir la fuga del detenido.



Al mostrar un video en el que se aprecia a Bailey salir en bata del Hospital La Paz, acompañado por personas no identificadas, para luego retirarse en un vehículo, Fasci señaló que esperan una respuesta oficial del Gobierno o la Fiscalía de Durango respecto a la actuación de sus elementos que debían colaborar en la aprehensión del ex titular del Isssteleón a petición de la Subprocuraduría Anticorrupción del Estado.



Según Fasci el procedimiento indica que la custodia de un detenido bajo una solicitud de colaboración está a cargo de la autoridad local, en este caso la Fiscalía de Durango que permitió que Bailey abandonara el hospital a donde fue trasladado tras alegar que se sentía mal.



El vocero sostuvo que el reporte médico indica que Bailey no tenía ningún problema de salud.



El vocero cuestionó también las declaraciones del ex procurador de Ministerios Públicos o César Cantú, abogado de Bailey, quien dijo a una televisora local que su cliente quedó en libertad por un error de procedimiento al ejecutarse la orden de aprehensión.



Aseguró que la Subprocuraduría siguió el procedimiento de manera correcta y pidió al abogado que explique cuál fue el supuesto error.