Retrasan el pago de ‘Proagro Productivo’

Camargo, Tam.

Mientras que el gobierno federal desvía los recursos etiquetados para el campo tamaulipeco, para llevar programas sociales y apoyos extraordinarios al Estado de México, y otras entidades en donde muy pronto se realizarán comicios, los productores ribereños sufren cada vez más, por carecer de dinero para seguir afrontando los gastos diarios.

Primero fueron desviados ilegalmente por la Sagarpa, 112 millones de pesos, que debieron haberse entregado a los maiceros del norte de Tamaulipas, desde el mes de septiembre, del año pasado, recursos que al parecer se destinaron para reforzar las campañas políticas de los candidatos del PRI, al gobierno del Estado de México, Coahuila y Nayarit.

Son 2 mil pesos por hectárea, que suman los 112 millones de pesos, como apoyo a la inducción, los que desvió la Sagarpa desde el año pasado, dejando en el desamparo a los maiceros que desde septiembre pasado debieron haber recibido el subsidio.

Sin embargo, en una clara violación a la ley, las Sagarpa que dirige José Calzada Rubirosa, utilizó esos recursos para otros fines, lo que es constitutivo de un delito, el cual debe ser castigado.

Pero como la aplicación de la ley en el país, es selectiva, la federación no sólo no hizo justicia en ese acto ilegal, sino que ahora también retrasó el pago del “Proagro Productivo”, mejor conocido como “Procampo”.

En todos los años anteriores, para estas fechas, Aserca, ya había pagado todos esos apoyos a la producción.

Pero ahora, y tras una serie de trabas, el gobierno de Enrique Peña Nieto, no sólo no ha pagado el “Proagro Productivo”, sino que los Cader del Estado, dependientes de la Sagarpa, si siquiera han enviado las listas porque la dependencia no ha abierto el sistema para recibirlas y proceder al pago de los apoyos.

Nunca antes los productores del norte del Estado, habían estado bajo tanta presión, ni habían sido tan abandonados por el gobierno federal, como en estos momentos, en donde viven en incertidumbre total.