Reportan mejoría de maestra baleada en escuela de Monterrey

Monterrey, México.

A través de un grupo de Facebook se dio a conocer que la hermana de la lesionada, Nallely Solís, aseguró que desde ayer Cecy -como la conocen sus allegados- tuvo algunas señales de movimiento en su lado derecho.



"Ayer (el sábado) se le realizó la prueba de sensibilidad a Cecy y el lado derecho reaccionó muy bien.



Hoy (el domingo) en la mañana el doctor me dijo con estas palabras literales: 'A pesar de la gravedad de Cecy, ella está excelentemente bien'", se lee en una publicación hecha en la red social.



El mensaje agrega que, según los especialistas que han estado atendiendo a la maestra, el metabolismo acelerado con el que cuenta ha ayudado a su mejoría.



"En la mañana le tomé la mano derecha a Cecy y le dije: 'Apriétamela' y me la apretó, después le tomé la mano izquierda y también me la apretó, pero con muy poca fuerza", habría compartido la hermana de Cecilia.



La docente de 27 años y tres alumnos resultaron heridos el miércoles luego de que Federico, un estudiante de 16 del noveno grado del Colegio Americano del Noreste, sacó una pistola y la accionó contra ellos en el salón de clases, para luego suicidarse.



Como lo había dado a conocer el Secretario de Salud, Manuel de la O, los familiares señalaron que los doctores han reducido el medicamento para que poco a poco despierte.



"Les agradecemos infinitamente a todos por sus oraciones y los invitamos a seguir orando por mi hermana", dijo Nallely a los conocidos.