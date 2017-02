Reportan hay más papel moneda falso

Cada vez se incrementa la circulación de billetes falsos y ciudadanos denuncian que ahora en cualquier lugar te pueden dar uno.

Anteriormente era común que el billete falso pasara de mano en mano y no se sabía a final de cuentas de donde había salido, pero ahora se quejan de que en tiendas, centros comerciales o negocios también dan feria con billetes falsos .

“A mí me tocó, fui a una tienda de conveniencia, compré algunos productos y me dieron la feria y cuando me di cuenta el billete era diferente, se veía raro, el color no es igual, además la textura es diferente y no tiene marca de agua, por eso me di cuenta y ya perdí 200 pesos, pero además en estos días en otra tienda me dieron un billete de 50 pesos falso que también fue dinero perdido”, dijo un ciudadano que prefirió guardar el anonimato.

La persona trató de regresar el billete pero en la tienda de conveniencia ya no se lo quisieron aceptar, además de que no supo qué hacer ante este tipo de situación.

¿QUÉ HACER?

De acuerdo a información del Banco de México, es importante que los ciudadanos no reintegre a la circulación el billete falso, ya que constituye un delito que se castiga con multa y hasta 12 años de prisión.

Es importante también que no lo destruya ni lo guarde, lo mejor es llevarlo a alguna sucursal bancaria para que la envíen al Banco de México para que lo analicen o pueden entregarlo directamente.

La institución de crédito cuenta con 20 días hábiles bancarios para entregar la pieza al Banco de México, y a su vez, para que este Instituto Central haga el análisis y publique el resultado dispone de un máximo de 10 días hábiles bancarios.

El Banco de México señala que si la pieza resulta auténtica, la institución que le retuvo la pieza le reembolsará el importe correspondiente, pero si la pieza resulta ser falsa o alterada, quedará bajo guarda y custodia del Banco de México y no podrá recuperar el importe correspondiente, pues realmente se trata de un pedazo de papel sin valor.

Identificar. Piden identificar los billetes y llevarlos al banco.

¿Cómo identificarlo?

>Para saber si un billete es auténtico, se necesita saber cuáles son los elementos de seguridad que posee y cómo reconocerlos por medio de la vista y el tacto: tocar la superficie del billete y sentir la textura, relieves, mirar el billete, registro perfecto y marca de agua, así como hilo impreso, además verificar el número oculto, elemento que cambia de color y mariposa que cambia de color.