Reaparece Eduardo Bailey en Durango; está amparado

Monterrey, México.- Eduardo Bailey reapareció amparado en Durango cinco días después de que escapó del hospital en el que estaba bajo custodia en esa ciudad, acusado por el quebranto millonario al Isssteleón.



En rueda de prensa, el ex dirigente estatal del PRI rechazó que se haya fugado y aseguró que se fue a su casa porque sus abogados le informaron que la detención estaba fuera de la ley.



Dijo que continúa siendo el Delegado de la SCT en Durango.



Bailey comentó que después de ser detenido, tuvo que ser trasladado a un hospital para ser atendido por presión alta, una enfermedad que sufre.



El funcionario salió huyendo del nosocomio en bata, sin zapatos y todavía con suero, ayudado por varias personas, hecho que quedó grabado por cámaras de seguridad.



Bailey dijo hoy que los hombres que lo ayudaron a salir son sus abogados y amigos que fueron a verlo cuando se enteraron de su detención.



"Yo estaba bajo objeto de mis medicamentos y no encontraba mi ropa, por lo que se decidió que saliera en ese momento", dijo el priista.



La Subprocuraduría Anticorrupción de Nuevo León le imputa al priista los delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones y daño al patrimonio estatal, por el quebranto de 359 millones de pesos al Estado cuando dirigió el Isssteleón del 2006 al 2007, en el sexenio de Natividad González Parás.



El viernes 28 de abril, Eduardo Bailey se le ejecutó una orden de aprehensión solicitada por Nuevo León. Luego de que abandonara el hospital, el Estado declaró "evadido de la justicia" al ex presidente estatal del PRI.



Bailey acusó a la Administración de Jaime Rodríguez de una persecución política y de utilizarlo como cortina de humo para no buscar a los verdaderos responsables del quebranto al Isssteleón.



"Soy un chivo expiatorio del Bronco, que me quiere como trofeo ", expresó.



Además aseguró que tiene pruebas para demostrar su inocencia, pero no quiso dar más información por estrategia legal.



Bailey señaló que la detención se hizo el fin de semana largo con toda la intención de que yo no pudiera tramitar un amparo .



"Ésta es la primera vez que se me involucra en hechos delictivos, en 35 años de carrera política", manifestó.



Argumentó no tener cuentas bancarias en ninguna parte del mundo y que es un hombre limpio y honesto.



"Tengo una casa que no he acabado de pagar, tengo un par de terrenitos en fincas rústicas. No tengo prestanombres", aseguró.