Presenta múltiplescortes un degollado. Hallan su cuerpo a espaldas de campus

El cuerpo de un hombre no identificado fue encontrado degollado y con múltiples heridas de arma blanca en la cabeza y espalda en un terreno baldío ubicado a espaldas de la Universidad de la UAT Rodhe .

El hallazgo se suscitó a las 09:00 de ayer en un predio localizado en las calles Naranja y Plata de la colonia Arco Iris, por un residente del sector quien reportó los hechos a los números de emergencias.

A un costado de un camino de terracería que atraviesa de la carretera a San Fernando hacia la colonia Arco Iris, fue encontrado el cadáver de un hombre de 25 a 30 años de edad, complexión robusta, tez morena clara, quien tenía vario tatuajes, brakets en los dientes y vestía solamente short color verde.

El cuerpo tenía una herida de más de 10 centímetros en el cuello, además múltiples heridas cortantes en la espalda y cabeza.

En el lugar las autoridades localizaron unos guaraches de hule color negros y una playera bañada de sangre que se presume que eran de la víctima y un bote con combustible manchada de sangre, por lo que se cree que el cuerpo iba a ser quemado por el asesino.

Para iniciar con las diligencias y el levantamiento de evidencia, hasta el sitio arribaron peritos de la Unidad de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y elementos de la Policía Investigadora, así como personal del Servicios Médico Forense (Semefo).

Las autoridades ministeriales examinaron el cadáver superficialmente, tomaron fotografías y levantaron evidencias del sitio para iniciar con las investigaciones.

Por último, el cuerpo fue mandado a la morgue donde le realizara la necropsia de ley la cual determinara la causa de la muerte y la cantidad de heridas que presentaba entre otros estudios forenses.

Un testigo quien no quiso revelar su identidad dijo que el muerto se parecía a un empleado que trabajaba en el bar El Gallo Fino, ubicado al sur de la ciudad, información que no pudo ser revelada por las autoridades para no entorpecer las líneas de investigación que están llevando acabo.

De los hechos tomó conocimiento la Unidad General de Investigaciones en turno quien inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio contra quien resulte responsable.

Lugar. Hasta el lugar localizado en la colonia Arco Iris, acudieron las autoridades ministeriales.

Diligencias. Los peritos criminólogos y elementos de la Policía Investigadora realizaron inspecciones en el sitio.

Evidencias. En el sitio las autoridades ministeriales encontraron unos guaraches, una playera y un bote con residuos de combustible.

Trasladan. El cadáver fue trasladado a la morgue.