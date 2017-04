Podría Trump atrasar construcción del muro

Washington DC, Estados Unidos.- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump , planteó la posibilidad de que la pelea por recursos para el muro fronterizo se alargue hasta septiembre de no lograr incluirlos en una iniciativa de gastos esta semana, reportaron medios conservadores en Washington.



Según los reportes a pesar de que la Casa Blanca lo consideraba prioridad no negociable, Trump habría aceptado que la pelea por los fondos para el muro podría alargarse por meses y no ser resuelta en los próximos días.



"Sobre los fondos para el muro fronterizo , Trump dijo que lo podrían obtener esta semana o la Administración podría regresar a esto en septiembre", dijo Trey Yingst, corresponsal en la Casa Blanca de la cadena One America News Network (OANN, por sus siglas en inglés).



Según los medios que asistieron al encuentro, diversos asesores del Presidente Trump como el jefe de gabinete, Reince Priebus, así como Steve Bannon y Jared Kushner participaron en el encuentro.



Además de Yingst, en la entrevista esta tarde con el Presidente Trump con medios de corte conservador -por lo general simpatizantes a la Administración- también estuvieron el corresponsal del sitio Breitbart, Charlie Sperling, y la corresponsal de sitio The Daily Caller, Kaitlan Collins.