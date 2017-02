PGJE cita a operador de Yarrington

Cd. de México.- El titular de la PGJE , Irving Barrios Mojica, dijo que Fernando Alejandro Cano Martínez, uno de los principales operador es financieros del ex Gobernador Tomás Yarrington, fue cita do por autoridades de Tamaulipas , donde se le dictó auto de formal prisión por el delito de fraude y cuenta con una orden de aprehensión vigente.



"Efectivamente, en el estado de Tamaulipas se contaba con una orden de aprehensión librada en el mes de octubre del año pasado por el delito de fraude, esa orden de aprehensión se encontraba vigente", indicó el funcionario tamaulipeco en una entrevista radiofónica.



Apenas el jueves de la semana pasada, el empresario victorense de la construcción, fue capturado en el Municipio de San Pedro, en Nuevo León, y puesto en libertad siete horas más tarde, al presentar un amparo contra cualquier orden de detención en México.



"Sin embargo, pues bueno el señor Fernando Alejandro Cano comparece el juzgado de distrito, soli cita la protección de la justicia federal y se le otorga un amparo contra dicha orden de aprehensión liberada por un juez del estado de Tamaulipas ", señaló el Procurador estatal.



Barrios precisó que el noviembre del año pasado -ya dentro de la Administración del Gobernador panista, Francisco García Cabeza de Vaca, acudió a comparecer ante autoridades de"Pero ya se presenta ante la autoridad judicial amparado", reveló, "y pues bueno se le toma su declaración preparatoria, se le realizan sus diligencias y se le dicta auto de formal prisión"."Sin embargo, hay que mencionar que como se encontraba en libertad, ante este auto de formal prisión, él vuelve a solir la protección de la justicia federal y se le vuelve a conceder el amparo para que no pueda ser sujeto de privación de libertad y este amparo se encuentra pendiente por resolver", añadió.Asimismo, el Procurador General de Justicia del Estado dijo que Cano, quien enfrenta una acusación por fraude en, en un determinado momento tendrá que presentarse a declarar ante un Juez para enfrentar el proceso, aunque no se le pueda detener por el momento.En la entrevista, evadió decir si el acusado se encuentra localizable por las autoridades de"Lo tenemos que ver esta semana, porque esta semana tendría que venir a comparecer, a firmar, por así decirlo, ante la autoridad judicial y consideramos que de ahí vamos a saber si se encuentra localizable, verdad".Sin revelar si ya acudió o no a comparecer, puntualizó, que se le dieron los días martes y viernes para que se presente.También pidió a la autoridad judicial federal que conoce del caso, definir la situación del acusado por la justicia de"Entonces, esperemos que en las próximas semanas la autoridad judicial pues pueda determinar ya la situación de esta persona y ver si efectivamente el auto de formal prisión queda ratificado y se le pueda seguir a proceso por el delito de fraude que enfrenta en el estado de".En cuanto a la alerta lanzada por la Interpol para detenerlo, dijo que laa su mando tiene conocimiento del tema."Ahora sabemos que hay un proceso en Estados Unidos, lo que tendría que hacer Estados Unidos, es solir su extradición para que pueda hacerse una detención con esos fines y el expedirle una orden de aprehensión y en su momento si se logra la misma, la complementación de la orden de aprehensión, ser entregado a Estados Unidos", apuntó.Sobre la orden de aprehensión que existe contra el ex Gobernador de, el priistaRuvalcaba dijo que ignora si la justicia se encuentra cerca de su detención."Bueno, por cuanto si la autoridad federal se encuentra cerca o investigándolo, pues bueno no podría decir eso", subrayó.