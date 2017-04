Periodista huye de Chihuahua por amenaza

Chihuahua , México.

"Es lamentable que un periodista tenga que salir de su tierra porque las autoridades no ofrecen garantías para realizar su trabajo, no hay condiciones de seguridad que garanticen su vida", indicó Rocío Gallegos, directora editorial de El Diario de Juárez, al dar a conocer la situación de la comunicadora.



Los amagos contra Mayorga Ordóñez iniciaron hace aproximadamente un año, cuando junto con su colega Miroslava Breach dio cobertura a la situación de violencia en la Sierra Tarahumara y la corrupción pública.



Breach, corresponsal del periódico La Jornada y colaboradora de Norte de Ciudad Juárez, fue asesinada a tiros el 23 de marzo en la capital estatal.



El riesgo para Mayorga Ordóñez creció tras el homicidio de su colega.



El Diario de Juárez informó que la noticia de su exilio se mantuvo en secrecía por cuestiones de seguridad solicitadas por la propia Mayorga Ordóñez, pero se dio a conocer debido a información que autoridades estatales han expuesto públicamente sobre el caso.



El medio impreso agregó que hace un mes tuvo conocimiento de que la Fiscalía General del Estado tenía información de la condición de riesgo que enfrentaba debido a su trabajo periodístico y, aunque solicitó al Estado datos sobre las amenazas, a la fecha no ha obtenido respuesta.



El Diario de Juárez ya sufrió el asesinato de dos periodista s: Armando Rodríguez Carreón, en noviembre del 2008, y Luis Carlos Santiago, en septiembre del 2010.



Se informó que Mayorga Ordóñez dejó el Estado el pasado 6 de abril con el respaldo del Comité de Protección para Periodista s y de agrupaciones de protección a la libertad de expresión, como Periodista s de a Pie.



Por la urgencia, el Gobierno estatal pagó el vuelo para que abandonara Chihuahua . Además, también le dispuso escoltas por dos semanas en Chihuahua .



La periodista se acogió mientras al mecanismo federal de protección a periodista s mientras sale del País.