Niña transexual dice en video: “hay niñas con pene y niños con vulva”

Nahiane es una niña vasca transexual de 9 años. El pasado octubre, en el programa ¡Ahora! de EITB , la joven contó cómo eran sus días en el colegio cuando, para sus compañeras, todavía era un chico. "Mi madre iba a buscarme y yo iba llorando todos los días, porque no me gustaba”, explicaba. A raíz de la polémica surgida por el anuncio "Hay niñas con pene y niños con vulva", que la plataforma ultracatólica Hazte Oír ha pedido retirar, el tuitero Modesto Garcíapublicó un fragmento de la entrevista el 14 de enero. Ha superado los 5.000 retuits.

Nahiane explica en la entrevista cómo era su día a día en el colegio. “Mis amigas no me dejaban jugar con ellas porque decían que yo era un niño", cuenta. "Yo se lo explicaba, pero no me entendían”. Es entonces cuando reconoce que lloraba a diario cuando su madre iba a recogerla.

El vídeo rescatado por Modesto García es un fragmento de una entrevista realizada en el programa de la televisión vasca EITB 2 ¡Ahora!, emitido el pasado 17 de octubre. Puedes ver un fragmento más amplio a continuación:

Además de Nahiane , en la entrevista en EITB también interviene su madre. Esta cuenta que la niña mostraba su verdadera sexualidad desde que comenzó a expresarse. "Con juegos, dibujos... A su manera nos lo fue comunicando", explica. "Pero claro, nosotros no sabíamos esta realidad, no conocíamos nada, y entonces no hacíamos caso".

Su madre recuerda que empezaron a tomarse en serio las palabras de la pequeña cuando, con cuatro años, dijo que tenía ganas de morirse porque no podía ser una niña. "Ahí fue cuando yo hice que se lo dijera a mi marido y a mi hija mayor, y se puso a llorar como una magdalena", reconoce.

La asociación Chrysallis Euskal Herria, que ayudó a Nahiane y a su familia y que está detrás de la campaña por la que han protestado algunos usuarios y Hazte Oír en redes, explicó a Verne que, en muchos casos, respetar la identidad sentida es "un asunto de vida o muerte". Según la asociación estadounidense Trasgender Equality, la tasa de intento de suicidio de los adultos transexuales a quienes en su infancia se les negó su identidad es de un 41 %. La media de la población es un 1,6 %.