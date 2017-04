Muro con frontera de México no se cancela

En recientes noticias publicadas por El País, El Universal, y Wall Street Journal, Donald Trump había fracasado en su intento de obtener presupuesto para construir el muro en la frontera con México. Luego de la oposición de legisladores de su partido.

Otros medios como ‘El Financiero’ destacaron que la Casa Blanca trató de calmar a Washington como consecuencia de un choque entre el Congreso y el presidente Donald por el presupuesto del gasto sobre el muro .

Además revelaron que los demócratas sólo estarían dispuestos a aprobar un presupuesto para mejorar la seguridad fronteriza con México, pero no con la construcción de una barda.

Hoy a las 7:35 horas Trump negó los hechos y expresó lo siguiente:

‘’No dejes que los falsos medios de comunicación te digan que he cambiado mi postura sobre el MURO . Se construirá y ayudará a detener las drogas y el tráfico humano, etc’’.

Don't let the fake media tell you that I have changed my position on the WALL. It will get built and help stop drugs, human trafficking etc.