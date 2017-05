Mueren 3 escaladores y desaparece uno en el Everest

Un montañista estadounidense perdió la vida cerca de la cumbre y uno de la India está desaparecido después de que descendía tras un exitoso ascenso, señalaron los organizadores.



Roland Yearwood, de 50 años y residente de Georgiana, Alabama, murió el domingo en la mañana, precisó Murari Sharma, de la agencia Everest Parivar Expedition, con sede en Katmandú, la capital de Nepal.



Por otro lado, el escalador indio Ravi Kamar enfermó el sábado mientras descendía de la cumbre y no alcanzó a llegar al campamento más cercano; se encuentra desaparecido.



Su guía nepalés también se enfermó, pero pudo arrastrarse y llegar hasta el campamento más alto, llamado Collado Sur, según Thupden Sherpa, de la empresa Arun Treks and Expedition.



Ese campamento está a 8 mil metros (26.247 pies) de altura, dijo Sherpa y agregó que el guía sufrió de congelación y le suministraron oxígeno.



Kamar y su guía alcanzaron la cumbre de 8 mil 850 metros de altura el sábado alrededor de las 13:30 horas, lo que se considera tarde, por lo que ya no había muchos montañistas por ahí cuando regresaron, explicó Sherpa.

Un equipo de rescate voló en helicóptero a un segundo campamento, desde donde debían ascender para ayudar en la búsqueda del alpinista desaparecido.



Por otro parte, el eslovaco Vladimir Strba, de 50 años, también falleció ayer, de acuerdo con Gyanendra Shrestha, funcionario del Ministerio de Turismo; mientras que el australiano Francesco Enrico Marchetti, de 54 años y residente de Queensland, murió en el lado chino del Everest, según el periódico Himalayan Times.



La cifra de montañistas que han muerto en el Everest durante la actual temporada de ascenso en la primavera, la cual comenzó en marzo y continúa durante mayo, subió ahora a cinco, con uno desaparecido.



El Departamento de Turismo de Nepal emitió un récord de 371 permisos este año para escalar la montaña, número que aumentó probablemente porque muchos no pudieron subir en 2014 y 2015.



La temporada 2015 fue cancelada después de que 19 montañistas murieron y 61 resultaron heridos por una avalancha en el campamento base, provocada por un terremoto de gran magnitud; mientras que en 2014 una avalancha en la cascada de hielo de Khumbu mató a 16 guías.



A los escaladores que tenían permisos para la temporada 2014 se les ofreció un permiso de reemplazo gratuito hasta 2019, sin embargo, los escaladores con permisos para 2015 solo recibieron permiso de reemplazo hasta este año.



Los montañistas normalmente pagan 11 mil dólares al gobierno de Nepal a cambio de un permiso.