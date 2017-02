Molestia y caos por cierre de gasolineras

Matamoros, Tam.

El paro de labores de las gasolineras en Matamoros por segundo día en menos de 15 días, originó un caos en la ciudad, así como en aquellos establecimientos donde se vende combustible en los 12 pesos con 89 centavos.

Desde las 6:00 horas los 90 expendios locales que existen en Matamoros cerraron sus puertas, abriéndolas 12 horas después, esto como una medida de presión al gobierno federal para que regresen los precios accesibles.

Esto derivó una serie de molestia s entre los consumidores, unos por no tener en donde cargar gasolinas, mientras que en donde había, estaban condicionando el mismo.

“No es justo que cierren las gasolineras , nosotros que culpa tenemos, yo compro la gasolina al precio que sea, pero ahora me estoy viendo afectado porque no abrieron y no tengo gasolina para llegar a mi trabajo, tendré que irme en el transporte público”, dijo Roberto Mujica uno de los consumidores que llegó a una estación de gasolina a cargar la misma.

En tanto en las estaciones en donde si estaban vendiendo y a costos más bajos, las filas fueron interminables, ya que las personas le tenían que invertir hasta tres horas, dado a la demanda que se venía registrando.

Mientras tanto hubo quienes prefirieron ir a pie, dejar su vehículo en casa, pero también le invirtieron dos horas, además de encontrarse con algunas condicionantes que pusieron los mismos despachadores de estos servicios.

Tal fue el caso de la Petro Seven que se ubica en el Periférico y Plan de Ayutla, en donde para poderles servir combustible en las garrafas que llevaban, tenían que comprar un aditivo para inyectores o de lo contrario solo les servirían 50 pesos.

SE INCONFORMAN

Esto originó el malestar de los ciudadanos, quienes manifestaron su inconformidad, argumentando que no era justo el que se estuviera condicionando la venta de gasolina, además porque ya habían hecho hasta dos horas de fila a pie.

En tanto quienes vieron esta situación, no les quedó otra más que comprar de 50 pesos, mientras tanto las filas de vehículos alcanzaron de nueva cuenta los casi 3 kilómetros de distancia, lo que originó más larga la espera para los consumidores.

Filas interminables

A PIE. A quienes llegaron con su garrafa para echar gasolina, fueron condicionados a comprar un aditivo o sólo se les vendería 50 pesos.