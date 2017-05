Miles en protestas contra las políticas climáticas de Trump

Washington, DC

Miles de personas en varias ciudades de Estados Unidos marcaron el sábado el centésimo día de gobierno del presidente Donald Trump marchando en protesta por sus políticas ambientales.

Los participantes de la Peoples Climate March (Marcha del pueblo por el clima) dijeron que, entre otras cosas, se oponen a la eliminación emprendida por el gobierno de Trump de las restricciones a la minería, la perforación petrolera y las emisiones de gases de efecto invernadero en centrales eléctricas de carbón.

En Augusta, Maine, los manifestantes fuera del Congreso estatal dijeron que querían recalcar el daño que el cambio climático puede causar a las comunidades marginadas. En la ciudad de Tampa, Florida, donde una multitud abarcó varias cuadras del centro, los manifestantes dijeron que estaban preocupados por la amenaza que significa para la ciudad el aumento del nivel del mar.

La Marcha del Pueblo por el Clima ha convocado a miles de personas distintas ciudades de Estados Unidos para sumarse a expresar su descontento por los efectos del cambio climático y las medidas tomadas por el Presidente Donald Trump durante sus primeros 100 días al frente de la Casa Blanca.

“Marchamos contra toda la agenda de combustibles fósiles del Presidente Trump, y creemos que el camino hacia adelante está basado en la voz de la gente, que se expresa principalmente a través de protestas y marchas masivas”, informaron en un comunicado los organizadores del movimiento.

La marcha se da después que el Gobierno republicano anunciara el fin del Programa de Energía Limpia impulsado por el expresidente demócrata Barack Obama.

Los organizadores dijeron que esperaban alrededor de 300 marchas de protesta por todo Estados Unidos.

LA MARCHA Y CONCENTRACION EN WASHINGTON

Miles de estadunidense marcharon ayer por las calles de esta capital para manifestar su desacuerdo con las políticas de medio ambiente que promueve el presidente Donald Trump, al cumplirse los primeros 100 días de gobierno del mandatario.

Bajo un día soleado y temperaturas de hasta 32 grados centígrados, hombres, mujeres, niños, e incluso mascotas, paralizaron parte del centro de la ciudad, luego de que las autoridades cerraron un amplio perímetro entre la alameda central, donde se concentró la multitud, hasta la Casa Blanca.

La manifestación en esta capital fue parte de la Marcha Popular por el Clima, en el marco de la cual se convocaron protestas similares en otras ciudades de Estados Unidos como Boston y San Francisco, así como otras a través del mundo.

“A mí me da mucho miedo el futuro para nuestros hijos y si no hacemos cambios radicales, ellos van a vivir en un mundo muy diferente al que nosotros crecimos. Todos los días pienso en eso y me da tristeza que el gobierno no nos escuche”, dijo Dawn Arteaga.

La mujer, de 37 años, quien asistió acompañada de su esposo Michel y sus dos pequeños hijos, citó como fuente de su preocupación la decisión de Trump de eliminar las regulaciones impuestas por el gobierno anterior sobre la industria del carbón.

Durante sus primeros 100 días de gobierno, Trump firmó una orden ejecutiva reviviendo la construcción de los controversiales oleoductos Keystone XL y el Dakota Access Pipeline, vistos por críticos como amenazas potenciales para los mantos acuíferos ubicados en las rutas que recorrerán.

Además de sus órdenes ejecutivas para eliminar regulaciones impuestas por el gobierno anterior, el mandatario ha propuesto amplios recortes presupuestarios a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y otras agencias responsables de labores científicas asociadas al medio ambiente.

También ha prometido retirar a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, que fue firmado por casi 200 países y mediante el cual se busca reducir las emisiones de carbono.

El viernes pasado, Trump firmó una orden ejecutiva encaminada a abrir las áreas protegidas de los océanos Ártico y Atlántico al desarrollo de petróleo y gas.

La EPA, al frente de la cual Trump designó a un político que combatió la agencia en las cortes y que ha desestimado la existencia del cambio climático, ha actuado con celeridad para revertir la mayoría de las políticas de la administración anterior.

Incluso, este viernes, la EPA eliminó de su página de Internet la mayoría de la información sobre el cambio climático, en un esfuerzo que, según explicó la dependencia en un comunicado, busca “reflejar el enfoque de un nuevo liderazgo”.

El malestar hacia Trump quedó de manifiesto en los carteles y pancartas que portaron los manifestantes con leyendas que resumieron sus críticas hacia el mandatario, y las efigies donde fue ridiculizado.

Michel Artega, quien es originario de Ecuador, dijo que muchos de los efectos productos del cambio climático son ya evidentes desde ahora, “y decidimos salir a protestar, porque sentimos que hay algo que está mal con las políticas de este gobierno”.

INCONFORMES. Con carteles alusivos a su movimiento los manifestantes permanecen sentados frente a la Casa Blanca, en defensa del clima.