México se convierte en el tercer exportador mundial de miel

Villahermosa, Tabasco.- El Consejo Nacional del Sistema Producto Apícola reportó que con las 55 mil toneladas de miel exportadas al año, México se coloca como el tercer exportador a nivel mundial, que se envía principalmente a Europa y países de Medio Oriente.

El presidente del organismo, Rubén Arceo Pérez, expuso que el 60 por ciento de esa producción se genera en los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche.

En entrevista, expuso que la miel mexicana cumple con los parámetros de calidad sanitaria y es sometida a un proceso de análisis para impedir que contenga residuos químicos, por lo cual existe la resistencia a que haya siembra de transgénicos en el país.

Añadió que es a través de centros de acopio como se realiza la exportación, por lo cual se desconoce cuántos son los productores que cuentan con esa característica exportadora.

Manifestó que México es autosuficiente en producción de miel , aunque no es un consumidor fuerte, pues hay habitantes que nunca la han probado y el consumo promedio per cápita no pasaría de 100 milímetros al año.

“Si el consumo per cápita fuese de un litro en promedio, no tendríamos miel para exportar. La falta de consumo permite ese excedente”, destacó.

La miel que se produce principalmente en la Península de Yucatán, dijo, por su calidad es utilizada para generar mezclas en Europa para lograr un mejor sabor y aroma.

Añadió que también hay envíos hacia los Estados Unidos, pero se comercializa principalmente en la zona fronteriza con México .