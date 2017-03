Más tristeza que alegrías. Día Mundial del Teatro

Eduardo Calderón y José Francisco Salas comparten su amor por el teatro, pero también la frustración de cientos de artistas reynosenses, al no contar con apoyo para que el arte pueda trascender fronteras.

Al conmemorarse hoy el Día Mundial del Teatro , estos talentos de Reynosa coinciden en que hay poco que celebrar, pese al esfuerzo de los artistas independientes que desde sus trincheras y con sus recursos continúan apostándole a la cultura y al arte.

José Mauricio es tajante al afirmar que en Reynosa existen clubes y organismos culturales, de señoras que hacen reuniones “para comer flores y oler canapés” (sic).

Asegura que cuenta con espectáculos completos y que tiene 33 años haciendo teatro, de los cuales 20 se los ha dedicado a Reynosa .

Se supone que hay recursos para el arte, pero hasta ahorita no he sabido que haya una partida, que nos digan vengan, queremos platicar con ustedes, nada, no hay nada . José Mauricio Salas

“Quién sabe cómo se tendría que hacer, de la manera más atenta, la forma más amable o la más grosera, ya no sé de qué manera decirles que Reynosa tiene artistas, buenas obras y producciones y que necesitamos apoyo”.

Indicó que siguen viajando con sus recursos a fin de sacar las obras que se producen en Reynosa , a otras partes del país o del mundo.

“Se supone que hay recursos para el arte, pero hasta ahorita no he sabido que haya una partida, que nos digan vengan queremos platicar con ustedes, nada, no hay nada. Siempre estamos dispuestos a platicar y dialogar, si no hay dinero que nos puedan proporcionar porque mucha gente piensa que por ser artistas nos tienen que dar y no, no estamos en esta posición”.

Como artistas, comenta, muestran los proyectos con que cuentan a fin de que se los compren.

“Yo ahorita tengo proyectos de fomento a la lectura dentro del marco del Día Mundial del Teatro , se llama “Tío Mau Cuentero”, ha gustado mucho y en administraciones pasadas lo ofrecí para una gira en Reynosa , a donde me lleven, a los tianguis, plazas, al penal, sólo que me lo compren”.

-¿Hoy es el Día Mundial del Teatro , hay algo que celebrar en Reynosa ?

“La palabra celebración está muy lejos, estamos para recordar lo funesto y frustrante. Lo necrótico que ha sido para la gente que hacemos teatro y que ha dado sus años y que está en el olvido. La cúpula del poder, los círculos sociales que tienen clubes de cultura, se aplauden entre ellos porque hacen bonitos canapés o ricas flores, porque se comen las flores y huelen los canapés”.

Comenta que ha tenido la oportunidad de visitar Montreal, de hacer casting para el Cirque du Soleil, quedando entre los seis mejores.

“He tenido la oportunidad de conocer Colombia y Cuba; hay gente que no me conoce y no apoyan lo que estamos haciendo. Ha habido instituciones que nos han apoyado hasta donde han podido, pero gente que debe hacerlo sólo se paran para la foto y es irónico, me quieren para la foto y ni la foto me toman. Lo digo a nombre de José Mauricio Salas, ha sido castrante al invertirle, no ganar, no hacer familia para ir a tomar un taller, un curso, ensayar y presentar algo de calidad y ni siquiera se han dado cuenta de la calidad de los espectáculos en Reynosa , así de lamentable”.

SIN CELEBRACIÓN

Para Eduardo Calderón, tampoco hay mucho que celebrar en el Día Mundial del Teatro .

“Lo que se celebra es que por primera vez se han reunido la mayoría de las compañías; la sede fue la Casa de la Cultura. Se convocó y es la primera vez que la mayoría está participando en una semana completa de teatro. Inició el 20 con el Día Mundial del Teatro para la Infancia y la Juventud, el 21 con el Teatro de Títeres y el 27 con el Día Mundial del Teatro en general”.

Eduardo Calderón comenta que está en el proceso de reunir a todos los que se dedican al quehacer teatral.

Estamos interesados en integrarnos para ser tomados en cuenta, donde se den las mismas oportunidades de apoyo promocional como a los artistas que traen de fuera . Eduardo Calderón

“No solamente para hacer obras, sino para integrarnos como artistas, como hacedores de teatro. Ahorita hay cerca de 27 compañías independientes trabajando, 24 de teatro y las otras de danza que hacen teatro musical”.

Indicó que resulta molesto, por ejemplo, que durante las festividades de Reynosa se colocaran espectaculares para grupos norteños, y de nueva cuenta los actores relegados a un segundo plano.

“A nosotros ni siquiera nos permiten colgar una manta si no hay un permiso o cosas de esas. En cambio ellos tienen esa facilidad para disponer y promover. Se ha agudizado aun más, es evidente”.

- ¿Cómo conservan la esperanza en que esto mejore?

“Esta fecha puede ser el inicio para que volteen a ver a los artistas del quehacer escénico. Estamos interesados en integrarnos para ser tomados en cuenta, donde se den las mismas oportunidades de apoyo promocional como a los artistas que traen de fuera. Hay un olvido por parte de las autoridades y este sería el pretexto para que nos vean”.

Comentó que las autoridades que dirigen el arte y cultura ni siquiera se han presentado.

“Yo no sé a los demás, pero con los de teatro no. Hay como un alejamiento del servidor público que debería servir. Es parte de su trabajo convocar, conocer. Yo como particular hice un padrón real de la gente que se dedica al quehacer escénico, ni siquiera ellos que se les ha pedido. Es preocupante, hay un dejo de no tomarnos en cuenta, no sólo en dinero, en todos los aspectos”.

UNIDOS. Los artistas teatrales de Reynosa requieren de mayor apoyo.