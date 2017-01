Los Tigres desplumaron a las Águilas

Ismael Sosa y Lucas Zelarayán se apuntaron un doblete cada quien, en la goleada de 4-2 que los felinos le propinaron al América en un duelo entre los dos equipos que jugaron la Final del Apertura 2016.



A diferencia del dramático desenlace que tuvo la serie por el título hace casi un mes, esta noche los Tigres fueron superiores en todo momento y lo plasmaron en el marcador, pese a la resistencia americanista.



Si aquel 25 de diciembre los Tigres esperaron hasta el minuto 119 para empatar el juego y forzar los penaltis en los que se coronaron por quinta vez en su historia, hoy no esperaron tanto tiempo.



A los 56 segundos de iniciado el partido, Sosa puso el 1-0 y marcó el rumbo del partido.



No hubo tiempo para la especulación y el América no tardó mucho en responder para empatar el juego a los 20 minutos con un gol de Oribe Peralta tras una buena jugada personal.



Los felinos volvieron a tomar ventaja con un golazo de Zelarayán, quien marcó el 2-1 de tiro libre directo, que cobró desde la banda izquierda y casi sin ángulo.



Por el dominio que habían ejercido la ventaja de un sólo gol parecía corta. Y así quedó demostrado.



El América volvió a empatar el juego a los 48', cuando Bruno Valdez puso el 2-2 al rematar con la cabeza tras un tiro de esquina.



Sin embargo, Zelarayán, con otro golazo de volea tras una chilena fallida de André-Pierre Gignac, puso el 3-2 y los Tigres tomaron una ventaja que ya no perderían.



De hecho, a los 83', Sosa hizo el 4-2 con una fina definición, picando el balón por encima de la salida del portero Agustín Marchesín.



De esta manera, después de dos fechas en las que no habían anotado gol, los Tigres explotaron y avisaron que están de regreso para defender su corona.